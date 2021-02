Er bleibt zwar ein Wasserstoffauto, tritt aber sonst vollständig anders auf als sein Vorgänger: Der Toyota Mirai (2020) wandelt sich in der neuesten Ausgabe vom Raumschiff zur eleganten Limousine. Technisch basiert er auf der TNGA-Plattform (Toyota New Global Architecture), die eine höhere Karosseriesteifigkeit, einen niedrigen Schwerpunkt und in Verbindung mit dem Hinterradantrieb eine bessere Fahrdynamik verspricht. Die Leistung beträgt nun 182 PS. Im Video stellen wir den Toyota Mirai (2020) ausführlich vor. Mehr zum Thema: Der Toyota Mirai im Fahrbericht

Elektroauto Toyota Mirai (2020): Preis & Reichweite Toyota nennt den Preis des neuen Mirai