Was sich "The Beast" nennt, kommt bestimmt nicht mit einem 1,5-Liter-Motörchen daher, so viel ist klar. Und schön muss das Gefährt dann auch nicht unbedingt sein, aber das ist ja bekanntlich Geschmackssache. Doch was unter der Haube dieses von John Dodd gebauten Ungetüms steckt, ist noch haarsträubender als die Karosserie: ein 27-Liter-V12-Merlin-Aero-Motor von Rolls-Royce. Bedeutet: Das Aggregat gehört eigentlich in ein Flugzeug. Was es im "Beast" anrichtet, wie es klingt, fährt und qualmt, gibts im Video von Car & Classic unten zu sehen. Im Video oben fährt ein Rolls-Royce einer völlig anderen Ära durchs Bild: der rein elektrische Sprectre!

"The Beast" von John Dodd im Car & Classic-Video: