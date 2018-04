Mit einem Spitzetempo von gut 402 km/h dringt das Elektroauto in Chiron'sche Sphären vor, den Sprint auf 60 Meilen die Stunde (96 km/h) soll der Tesla in nur 1,9 Sekunden absolvieren.

Musk nannte bei der Vorstellung erste Eckpunkte, die es in sich haben. So soll der 2+2-Sitzer eine Batterie-Kapazität von bis zu 200 kWh erhalten, die famose Fahrleistung ermöglichen.

Die Neuauflage des Tesla Roadster soll ab 2020 für Furore sorgen. Das Elektroauto wird etwas größer, aber vor allem deutlich schneller als das ursprüngliche Modell auf Elise-Basis. Wir haben die technischen Details!

Mit dem Model S gelang Tesla der Durchbruch, aber den Grundstein legte die Firma von Elon Musk mit dem Roadster. Nun hat der Firmengründer die zweite Generation des Tesla Roadster (2020) im kalifornischen Hawthorne spektakulär vorgestellt – der rote Flitzer schoss nämlich aus der zweiten Neuheit von Tesla heraus, dem Tesla-Truck. Und schwiegen sich die Amerikaner bislang über die Technik des neuen Sportwagens aus, nannte Musk bei der Vorstellung erste Eckpunkte, die es in sich haben. So soll der 2+2-Sitzer eine Batterie-Kapazität von bis zu 200 kWh erhalten, die famose Fahrleistung ermöglichen. Mit einer Spitze von gut 402 km/h dringt das Elektroauto in Chiron'sche Sphären vor, den Sprint auf 60 Meilen die Stunde (96 km/h) soll der Tesla in nur 1,9 Sekunden absolvieren. Der für dieses Spitzentempo eigens überarbeitet Ludicrous-Modus erlaubt aber nur für kurze Zeit, die 400 km/h zu überschreiten. Die versprochene Reichweite von bis zu 1000 Kilometern erreicht der Tesla Roadster (2020) natürlich nur bei einem gleichmäßigen "Highway-Tempo". Im Alltag sollte eine reale Reichweite von 600 bis 700 Kilometer drin sein.

