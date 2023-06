Ein Tesla Model 3 schafft als Performance AWD den Sprint von null auf 100 km/h in 3,3. Der US-amerikanische Autobauer misst jedoch gern auch von null auf 60 Meilen pro Stunde, was rund 96,6 km/h entspricht. Das schafft der Wagen bereits in 3,1 Sekunden. So oder so ist das für ein gewöhnliches Serienfahrzeug ein beeindruckender Wert. Doch wie könnte man das Model 3 noch schneller machen? Die Antwort eines Youtubers: Gewichtsreduktion. Also baut und sägt er kurzerhand alle verzichtbaren Teile ab, bis kaum mehr als der Rahmen und die Antriebstechnik des Teslas übrig ist. Nach einer kleinen Ausfahrt durch die Stadt, muss das Leichtbau-Model 3 zeigen, wie viele Zehntelsekunden es durch den Strip gewonnen hat. Die Antwort, ob die ganze Aktion überhaupt etwas gebracht hat, und wenn ja, wie viel, zeigt das Video von B is for Build unten. Im Video oben erklären wir, was das Markenlogo von Tesla wirklich bedeutet. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tesls Model 3 ohne Karosserie im B is for Build-Video:

