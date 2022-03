Offenbar inspiriert von einem Tesla Model X, das bereits über die berühmt-berüchtigten Straßenkuppen San Franciscos sprang, stellt dieser unbekannte Tesla-Fahrer den Stunt mit seinem Model S in Los Angeles kurzerhand nach. Auf öffentlicher Straße, ohne Absperrung und ohne Übung. Was gefährlich und unverantwortlich klingt, entwickelt sich tatsächlich zum Desaster, wie das Video von Alex Choi (siehe unten) zeigt: Das Auto fliegt deutlich höher als erwartet, gerät in der Luft außer Kontrolle und "landet" äußerst unsanft. Das komplette Ausmaß der Zerstörung wird erst nach und nach sichtbar. Oben lässt die AUTO ZEITUNG – auf abgesperrter Strecke und mit professionellen Fahrern – das Tesla Model S gegen den Porsche Taycan antreten. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektroauto Tesla Model S Facelift (2021): Preis/Innenraum Model S stellt Ringrekord auf

Tesla bei Sprungversuch zerstört – Video von Alex Choi:

