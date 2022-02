In diesem Duell stehen sich mit dem Bugatti Chiron und dem Tesla Model S Plaid zwei ultimative Beschleunigungsgiganten gegenüber. Obendrein geht es um nichts Geringeres als den Kampf zwischen Vergangenheit und Zukunft – also Verbrenner gegen Elektroauto. Der 8,0-Liter-Sechzehnzylinder wuchtet eine Leistung von 1500 PS (1103 kW) auf die Kurbelwelle und schickt den Chiron damit auf eine abgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 420 km/h. Den Sprint auf Tempo 100 nimmt der Franzose in gerade einmal 2,4 Sekunden. Die Elektrofraktion repräsentiert der Tesla Model S Plaid: Seine drei Elektromotoren haben eine Systemleistung von 750 kW (1020 PS). Bei ihm ist ist die Höchstgeschwindigkeit mit 322 km/h angegeben. Der Allradler rennt in 2,1 Sekunden von null auf 100 km/h. Welcher Sportwagen das Duell gewinnt, zeigt das Video von The Triple F Collection unten. Das Video oben zeigt den Bugatti Chiron Sport in Aktion! Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Das Beschleunigungsrennen von Bugatti Chiron und Tesla Model S Plaid im Video von The Triple F Collection:

