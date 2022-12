Der Finne Tuomas Katainen genoss sein Tesla Model S (Baujahr 2013) nur für rund 1500 Kilometer. Dann sprengte er es mit 30 Kilogramm Dynamit in die Luft! Ja, richtig gelesen. Er parkte sein E-Auto vor einer Felswand, verkabelte mit Expertenhilfe 30 Kilogramm Sprengstoff und aktivierte den Auslöser. Falls nun die Frage nach dem "Warum?" aufkommt: Er war unzufrieden. Als sein Model S mit einer Fehlermeldung in die Werkstatt musste, hatte der Tesla-Service nur eine Lösung parat: Das Batteriepaket muss getauscht werden. Die Kosten: mindestens 20.000 Euro. Die Antwort des Teslabesitzers: "Gut, dann hole ich nun mein Auto ab und sprenge es in die Luft." Gesagt, getan. Die spektakuläre Aktion ist im Video von Pommijätkät (unten) zu sehen. Im Video oben lässt die AUTO ZEITUNG das Tesla Model S gegen den Porsche Taycan auf dem Track antreten. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektroauto Tesla Model S Facelift (2021) Das kostet der Plaid

Tesla Model S explodiert im Pommijätkät-Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auch interessant: