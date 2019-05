Wird hier am geräumigsten Tesla der Welt gearbeitet? Oder wie sonst will man erklären, wieso die hier gezeigten Kfz-Mechaniker aus Kalifornien das Tesla Model S scheinbar grundlos auseinandersägen? Die Antwort ist ganz einfach: Die Jungs von "Big Limo" wollen – der Name verrät es schon – das Model S zur Stretch-Limo umrüsten. Um das zu bewerkstelligen, muss der Stromer eben erst mal zerteilt werden. Der Vorgang wurde im Zeitraffer auf Video dokumentiert und dankenswerter Weise online gestellt. Leider zeigt das Video nur den Vorgang des Zerteilens, so dass man sich am Ende fragt, wer das später alles wieder zusammenflicken darf, geschweige denn, wie das Endergebnis aussieht.

Tesla Model S durchgesägt (Video):