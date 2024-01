Mit Macht drängt der Tesla Cybertruck, der erste Pick-up des E-Autobauers aus den USA, in den Markt. Und Tesla-typisch ist das durchaus wörtlich zu nehmen. Mit dem Marktstart präsentiert Elon Musk ein Video, in dem der Cybertruck einen waschechten Porsche 911 auf der Viertelmeile nassmacht – und das mit einem Anhänger samt Elfer obendrauf. 2,7 Mio. Aufrufe in nur rund einem Monat sprechen für sich. Dieses Video schlug ein wie die sprichwörtliche Bombe. Allerdings ist dieses Video durchaus mit Vorsicht zu genießen, hat es doch nicht ein unabhängiges Medium veröffentlicht, sondern Tesla selbst. Und auch die Rahmenbedingungen, unter denen dieses Duell auf der Viertelmeile stattfand, sind unklar: Ist die Strecke wirklich eine Viertel Meile lang (400 m)? Ist der Cybertruck serienmäßig? Wie stark ist der Porsche 911? Trotz der offenen Fragen ist und bleibt die Vorstellung, dass ein Tesla Cybertruck selbst mit Anhängelast einen Elfer im Beschleunigungsduell schlagen kann, mehr als nur imponierend (siehe Video unten). Im Video oben erklärt die AUTO ZEITUNG, was das "T" im Tesla-Markenlogo zu bedeuten hat. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tesla Cybertruck vs. Porsche 911 im Dragrace (Video):