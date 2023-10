Das Bildmaterial von Überwachungskameras ist wohl in den meisten Fällen zum größten Teil völlig uninteressant. Doch wenn mal etwas passiert, dann ist das Videomaterial umso spektakulärer – so wie im Fall des Tesla-Crashs, der im Video unten zu sehen ist. Das Fahrzeug schießt mit hoher Geschwindigkeit von der Straße, hebt nach der Kollision mit einem Betonbeet ab und durchbricht die Glasfassade eines Gebäudes. Auch die Aufnahmen aus dem Inneren des Gebäudes sind haarsträubend. Laut Angaben der Polizei ist der Fahrer in stabilem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden und es gab keine weiteren verletzten Personen. Im Video oben verraten wir, was das Tesla-Logo wirklich bedeutet! Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Viral Tesla Model S beschleunigt und hebt ab: Video Model S in die Luft katapultiert

Telsa crasht in Gebäude im TheColumbusDispatch-Video: