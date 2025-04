Niederlande: Warum schrittweise zurück zum Tempolimit von 130 km/h?

Wer den nächsten Sommerurlaub in den Niederlanden plant, dürfte dort auf eine neue Beschilderung stoßen: Auf Teilen der holländischen Autobahnen sind tagsüber wieder 130 km/h erlaubt statt der zuletzt noch geltenden Begrenzung auf 100 km/h. Zunächst betrifft die Erhöhung des Tempolimits drei Teilabschnitte der Autobahnen A6 und A7. Verkehrsminister Barry Madlener hat aber bereits angekündigt, dass die Höchstgeschwindigkeit auch auf anderen holländischen Autobahnen erhöht werden soll. Dazu sind aber noch Studien zum Unfallgeschehen, Schadstoff- und Lärmemissionen, Bürgerbeteiligung und mancherorts auch Baumaßnahmen nötig. Der Schritt ist Teil einer autofreundlichen Agenda der Mitte-Rechts-Regierung, die seit Juli 2024 im Amt ist.

Im Königreich ist die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen zwischen 6 und 19 Uhr seit 2020 auf 100 km/h statt zuvor auf 130 km/h begrenzt. Dies wurde damals zur Reduzierung des Stickstoffausstoßes beschlossen. Nachts darf je nach der örtlichen Beschilderung mit bis zu 130 km/h gefahren werden. Die Effekte der vierjährigen Temporeduzierung sind statistisch schwer zu erfassen, da zeitgleich coronabedingte Beschränkungen erlassen wurden. Der neuen Regierung des 17 Mio. Einwohner:innen zählenden Landes war Tempo 100 jedenfalls ein Dorn im Auge.

Wo & ab wann gilt in den Niederlanden das erhöhte Tempolimit?

Dauerhaft Tempo 130 gilt in den Niederlanden nun in einem Abschnitt der A6 im Norden bei Lelystad sowie auf einem kurzen Stück auf der A7 von Winschoten bis Ostfriesland (siehe Straßenkarte in der Bildergalerie). Im Sommer 2025 soll ein weiterer Abschnitt freigegeben werden. Laut Tagesschau betrifft die Änderung zunächst 117 km des niederländischen Autobahnnetzes. Die neue Höchstgeschwindigkeit gilt, so das Verkehrsministerium, sobald die neuen Straßenschilder aufgestellt sind.

Niederlande folgt europäischem Trend

Die Niederlanden sind bereits das dritte EU-Land, das das nach Tschechien und Italien das Tempolimit auf Autobahnen erhöht. In der Tschechischen Republik darf man bereits seit 2024 auf bestimmten Autobahnabschnitten mit bis zu 150 km/h unterwegs sein. In Italien soll das theoretisch bereits erlaubte Limit von 150 km/h auch praktisch umgesetzt werden.