Es gibt internationale News vom Tempolimit auf Autobahnen: Während man in Italien noch von einer Erhöhung spricht, ist sie in Tschechien bereits beschlossen. Sieht man von Deutschland ab, setzen sich die beiden Länder damit gegebenenfalls an die europäische Tempo-Spitze.

Italien: Tempolimit soll auf 150 km/h angehoben werden

Während man im bislang Tempo-unbegrenzten Deutschland eine hitzige Diskussion über ein generelles Tempolimit auf Autobahnen führt, gehen Italien und Tschechien in die entgegengesetzte Richtung. Südlich der Alpen will Matteo Salvini, Verkehrsminister aus der rechtspopulistischen Partei Liga, im Zuge einer Überarbeitung des Verkehrsrechts das Tempolimit auf dreispurigen Autobahnen anheben. Ob und wann die Erhöhung von 130 auf 150 km/h in Kraft tritt, ist bisher unklar. Konkret spricht Salvini vorerst von vier Autobahnabschnitten, bei denen er die Lockerung durchsetzen will. Es wird in Italien übrigens nicht überall schneller: Anfang Juli wurde in der norditalienischen Großstadt Bologna ein flächendeckendes Tempolimit von 30 km/h eingeführt. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Tschechien: Tempo 150 km/h beschlossen

Während man in Italien noch über eine Erhöhung des Tempolimits von 130 auf 150 km/h diskutiert, ist sie in Tschechien bereits beschlossen. Allerdings gilt die Erhöhung nur auf gut ausgebauten Abschnitten des mit weniger als 1500 Kilometern ohnehin sehr übersichtlichen Autobahnnetzes. Damit wird Tschechien demnächst das europäische Land mit dem höchsten Tempolimit – aktuell führen noch Polen mit 140 km/h und Bulgarien mit ebenfalls bis zu 140 km/h. Am strengsten hingegen geht es in den Niederladen mit tagsüber 100 km/h und in Norwegen mit maximal 100 km/h zu. Deutschlands generell unbeschränkte Autobahnen bleiben europaweit weiterhin einzigartig (mit Ausnahme der Isle of Man).