In einem Antrag fordert die Bundestagsfraktion der Grünen unter anderem ein Tempolimit von 80 km/h auf deutschen Landstraßen.

Die Bundestagsfraktion der Grünen fordert ein Tempolimit von 80 km/h auf zweispurigen Landstraßen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Dieser Artikel wurde am 22.06.2020 aktualisiert.

In einem Antrag fordert die Bundestagsfraktion der Grünen im Juni 2020, auf zweispurigen Landstraßen ein Tempolimit von 80 km/h einzuführen. Einem Bericht des "Spiegel" zufolge soll die Geschwindigkeitsbegrenzung ab dem 1. Januar 2021 gelten. Begründet wird die Forderung demnach damit, dass sich die Bundesregierung nicht ausreichend um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer kümmere und die Zahl der Verkehrstoten deshalb auf hohem Niveau stagniere. Gleichzeitig habe die Fraktion in dem Antrag erneut ein Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen gefordert und für eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h innerorts plädiert. Bereits im Oktober 2019 hatten die Grünen im Bundestag einen ähnlichen Vorstoß gewagt, der jedoch keine Zustimmung fand. Daher dürfte auch der neue Antrag eher überschaubare Erfolgsaussichten haben.

