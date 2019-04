In Albanien ticken die Uhren anders. Hier gibt man sich in jeder Hinsicht volksnah. Bestes Beispiel: der neue Tartan Prancer 2015. Ein Van so einfach, so verständlich, so hilfsbreit, so erquickend und in jedem Fall bis ins letzte Detail durchdacht. Oberstes Gebot bei der Entwicklung: Was braucht der Autofahrer wirklich? Eine ausfahrbare Türklinke mit integriertem Cocktailglas-Halter? Kein Problem. Ein ergonomisch perfekt positionierter Aschenbecher auf dem Dashboard, eine elektrische Nackenstütze, ein abnehmbares Lenkrad oder das einfachste Soundsystem der Welt? Das gibt es alles im neuen Super-Van aus dem Osten.

