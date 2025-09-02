Tamiya RC-Neuheiten 2025: Alle neuen Fernlenk-Autos aus Japan
2025 gibt es wieder einige spannende Neuerscheinungen von Tamiya. Wir schauen uns hier einige interessante RC-Modelle an, die frisch erschienen sind!
Wer am Markt Bestand haben möchte, benötigt stets Nachschub – so natürlich auch in der RC-Welt. Tamiya erweitert das Fernlenker-Sortiment auch 2025 wieder um jede Menge neuer Karosserien und Chassis. Wir schauen uns einige Neuheiten aus dem Programm des japanischen RC-Giganten einmal genauer an.
Hier die interessantesten RC-Neuheiten 2025 im Überblick:
Die neuesten RC-Autos von Tamiya 2025
Tamiya Toyota Celica GT-Four S205 auf TT-02
Mit dem Toyota Celica GT-Four S205 auf dem TT-02-Chassis bietet Tamiya nun das beliebte JDM-Coupé mit Rallye-Genen im Maßstab 1:10 an. Als Basis für das RC-Modell dient das beliebte wie robuste Allrad-Fahrwerk TT-02, das bereits mit einer Vielzahl an Tuningmöglichkeiten aufwartet.
Tamiya Peugeot 306 Maxi auf BT-01
Seit Ende März 2025 ergänzt der Peugeot 306 Maxi das Tamiya-Portfolio. Der französische Rallye-Bolide kommt – wie üblich bei den Pkw-Modellen – im Maßstab 1:10. Unter der Karosserie befindet sich das neue BT-01-Chassis (hier unser Test des BT-01 mit Porsche 911 RSR-Karosserie). Das besondere: Das Fahrwerk erlaubt sowohl ein Frontmotor-Vorderradantriebs- als auch ein Mittelmotor-Heckantriebs-Layout.
Tamiya Porsche 911 GT3 R (992) auf TT-02
Ebenfalls seit Ende März 2025 auf dem Markt ist der Tamiya Porsche 911 GT3 R der Generation 992. Auch hier ist der Maßstab 1:10. Abermals nutzt Tamiya das bewährte TT-02-Chassis mit Allradantrieb für ein Modell. Dem Porsche steht das gut, schließlich bietet das 4WD-Chassis ordentlich Grip auf Asphalt und glatten Hallenböden.
Auch interessant:
Der Tamiya GF-02 RC Squash Van im Test: Das kann der Monstertruck
Lego Technic Mercedes G-Klasse im Test: Wir bauen den Klemmbaustein-Geländewagen
Das TT-02-Chassis von Tamiya: Aufbau, Zubehör und Karosserien
Audi 90 Quattro auf TT-02
Mit dem Audi 90 Quattro bietet Tamiya eine weitere Neuheit auf TT-02-Chassis. Den Allrad-Audi zeichnen unter anderem die Deep-Dish-Felgen sowie die Racing-Slick-Reifen aus – das steht für viel Grip. Vorteil des Chassis: Mit massig Tuningpotenzial und einem einfachen Aufbau ist es sowohl für Modellbau-Einsteiger:innen als auch Profis ein Modell mit viel Potenzial.
Toyota GR Supra Eneos X Prime auf TT-02
Als Touringwagen ist der Toyota GR Supra hierzulande recht selten anzutreffen. In Japan fährt unter anderem das Eneos X Prime-Team GR Supra und Tamiya baut ihn nach. Der RC-Racer ist dem Original aus der japanischen GT500-Klasse der 2024er-Saison der Super GT im Maßstab 1:10 nachempfunden. Auch dieser Fernlenk-Rennwagen nutzt das TT-02-Chassis als technische Grundlage.
Tamiya Audi R8 LMS 2008 auf TT-02
Mit dem Audi R8 LMS von 2008 kommt ein weiterer Ingolstädter mit Rennsport-Historie ins Sortiment des japanischen RC-Riesen. Wie bei den anderen TT-02-Autos ist auch beim R8 Allradantrieb inklusive, Tuning dank einer Vielzahl an Ersatz- und Upgrade-Teilen zudem sehr einfach.
Tamiya VW Golf 2 GTI auf MB-01
Die Karosserie ist bereits bekannt, aber nicht auf dem MB-01-Chassis. Den VW Golf 2 GTI gab es von Tamiya bisher nur auf MF-01X als Offorader im Rallye-Look – hier unser ausführlicher Test des Rallye-Golf von Tamiya. 2025 erscheint aber auch eine Onroad-Version des Wolfsburgers, dann im klassischen GTI-Dress. Im Gegensatz zum allradgetriebenen Rallye-Auto fußt der Straßen-Golf auf einem 2WD-Chassis, das jedoch individuell mit vorbildnahem Vorderrad- oder dynamischem Hinterradantrieb aufgebaut werden kann.
Tamiya Mini Cooper Racing auf MB-01
Wie der Golf 2 GTI setzt auch der neue Mini Cooper Racing von Tamiya auf das MB-01-Chassis mit 2WD-Antrieb – wahlweise an den Front- oder Hinterrädern. Der Mini Cooper ist einer Rennversion nachempfunden, kommt aber mit den typischen Achtspeichen-Leichtmetallfelgen – und natürlich wie alle Tamiya-RC-Bausätze unlackiert. Wer also nicht das Blau der Vorlage mag, kann auch ein zeitgemäßes British Racing Green wählen, das für Polycarbonat-Karosserien bei Tamiya die Nummer PS-22 trägt.