Kaum eine Marke ist derart mit Fernlenk-Autos verbandelt, wie Tamiya. Der RC- und Modellauto-Hersteller aus dem japanischen Shizuoka hat sich über einige Jahrzehnte eine treue Fangemeinde anerzogen, die Spaß am Aufbau, Tuning und – bei den RC-Modellen – natürlich auch Fahren der Modelle hat. Einen Haken hat das Ganze: So richtig günstig sind die RC-Modellautos aus Japan dann doch nicht. Wer günstig in das RC-Hobby einsteigen möchte, kann sich mit Angeboten ein Schnäppchen sichern und selbst unter die Modellbauer:innen gehen. Wo sich aktuell sparen lässt, verraten wir hier.

Fernlenk-Autos mit bis zu 31 Prozent Rabatt

Wer auf der Suche nach einem stark vergünstigten Tamiya-Komplettset ist, bekommt aktuell den Lancia Delta HF Integrale auf XV-01-Chassis mit 31 Prozent Rabatt. Das Fahrwerk ist auf Allradantrieb ausgelegt – damit kommt der Lancia seinem Original beim Thema Geländegängigkeit nach. Doppel-Querlenker und Öldruckstoßdämpfer tun ihr übriges, dass der Italo-Bolide sich auch abseits von Asphaltpisten wohlfühlt.

Wir bleiben thematisch in den 80ern und auch der Motorsport ist identisch: Tamiyas VW Golf 2 im Rallye-Dress ist nämlich ebenfalls im Preis gesenkt – um 24 Prozent, um genau zu sein. Der VW fußt auf dem MF-01X-Fahrgestell von Tamiya und ist daher ebenfalls mit Allradantrieb ausgestattet. Wie sich der Rallye-Golf schlägt, haben wir hier im Einzeltest herausgefunden.

Weniger Lust auf Offroad und 80er-Jahre-Ästhetik? Kein Problem, denn auch der Mercedes AMG GT auf dem TT-02-Chassis von Tamiya ist aktuell mit 28 Prozent Rabatt für einen Spitzenpreis zu haben. Im Kit ist der 540er-Elektromotor enthalten, der allerdings auch alle vier Räder antreibt. Durch die tiefliegende Karosserie sind Geländefahrten allerdings nicht das Metier des Mercedes, sondern eher viel Grip auf festen Untergründen.

Retro-Italo-Charme gibt es aktuell mit 23 Prozent Rabatt mit dem Abarth 1000TCR von Tamiya. Der kleine Fiat mit Renn-Genen steht auf dem MB-01-Chassis und bietet damit reinen Heckantrieb – wie auch das Vorbild des RC-Autos im Maßstab 1:10.

Tamiya-Buggys im Angebot

Weniger automotiv designt, dafür aber umso geländegängiger sind die Buggys aus dem Tamiya-Sortiment. Aktuell sind etwa der "The Hornet" oder der "Neo Fighter" vergünstigt auf Amazon im Angebot. Beide Buggys sind Hecktriebler, der Hornet basiert auf dem LWA-Chassis und ist bereits seit 2004 im Angebot der Japaner:innen, der Neo Fighter nutzt das DT-03 und ist sowohl moderner als auch günstiger, kommt dafür aber nur mit Noppen- anstatt Sandpaddle-Reifen.

