Die Scozzi Tablet-Halterung haftet per Saugnapf an der Scheibe und missfällt mit unpraktischer Bedienung. Die beiden Tasten, die man simultan zum Auslösen drücken muss, sind normalerweise von einem Smartphone oder Tablet verdeckt.

Ich-sehe-was-was du-nicht-siehst, Kennzeichen erraten, oder Hörbüchern lauschen: Irgendwann sind die Klassiker der Kinderbelustigung an Bord des Autos alle abgenudelt und die Zeit bis zur nächsten Pipipause dehnt sich ins Unermessliche. Abwechslung tut not. In vielen Autos reist deshalb ein Tablet mit, das mit Spielen und Videos für Kurzweile sorgt. Mit einem entsprechenden Halter sind iPad & Co noch einfacher und sicherer zu nutzen. Wir haben sechs Tablet-Halterungen für die kleinen Fondpassagier:innen gründlich getestet, mit Unterstützung unser sechsjährigen Test-Fee Morgane, und festgestellt, dass es gute, aber auch völlig unbrauchbare Tablet-Halterungen gibt. Mit Ausnahme eines Modelles werden alle Tablet-Halterungen im Test mit teils unterschiedlichen Systemen am Gestänge der vorderen Kopfstützen montiert. Ein Modell verfügt über einen Saugnapf und soll am Seitenfenster Halt finden. Hier sind die Gewinner und die Verlierer!

Tablet-Halterungen im Test und Zubehör im Überblick

Testsieger: Tryone Tablet-Halterung

Obwohl der Testsieger von Tryone beim Auspacken einen leichten Geruch verströmt, gefällt er mit seiner wertigen Anmutung. In der Praxis bestätigt der massive Tablet-Halter den ersten Eindruck. Mit zwei großen Schrauben wird der Träger schnell von Hand montiert. Die Bedienungsanleitung ist dazu gar nicht nötig. Die solide Basisstange aus Metall gibt dem Ensemble Stabilität, auch wenn der Halter auf die volle Länge ausgeklappt ist. Womit er auch als Träger eines Zentralbildschirms taugt, der, stabil zwischen den Vordersitzen platziert, mehrere Kinder zugleich unterhält. Da strahlt unsere Test-Fee zwar immer noch nicht, aber sie mäkelt auch nicht. Und darauf kommt es an!

Foto: AUTO ZEITUNG

Noch dazu lässt sich die Tryone Tablet-Halterung leicht in der Tiefe verstellen oder nach vorne drehen, damit man aus der vorderen Sitzreihe auf den Touchscreen zugreifen kann. Wie leicht genau, lässt sich mit der Scharnierschraube stufenlos regeln. Vibrationen oder Rüttelstrecken ignoriert der Halter weitgehend. Fazit: Der Tryone ist definitiv einen Kauf wert.



Unsere Bewertung: Gut (87/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 87 / 5 Vorteile Einfache Montage

Sehr guter Halt

Sehr gute Handhabung Nachteile Leichter Geruch beim Auspacken

Sehr empfehlenswert: Lamicall Car Headrest Mount STCH01

Auch der zweitplatzierte Tablet-Halter im Test ist teils aus Metall gefertigt, teils aus sehr robustem Kunststoff, und verfügt über einen Arretierhebel, der ihn an der Kopfstütze verspannt. Die Montage erfolgt per deftigem Federdruck. Das geht zwar schnell, erfordert aber einigen Kraftaufwand, insbesondere bei der Demontage. Dafür wird man mit einem überdurchschnittlich stabilen Halt entschädigt. Auch die Tiefenverstellung und der lange Aktionsradius prädestinieren den Lamicall-Halter für größere Tablets, die auch zwischen den Vordersitzen platziert sein dürfen. Ein gelungener Auftritt.



Unsere Bewertung: Gut (85/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 85 / 5 Vorteile Stabiler Halt

Großer Verstellbereich Nachteile Hoher Kraftaufwand bei Montage nötig

Sehr empfehlenswert: Joyroom JR-ZS433

Der Tablet-Halter JR-ZS433 von Joyroom ist mit 367 g Gewicht der schwerste im Test und bringt gute Anlagen für stabilen Halt mit. Die Basisschiene ist aus Stahl und eine Zusatzstrebe stabilisiert das Gebilde, das sich beim Aufziehen öffnet wie ein Z, bis es schließlich, komplett ausgezogen, flach wird wie ein I. Die Montage geht dank Federklemmung schnell von der Hand. Doch da liegt die Krux: Anders als die Halterungen von Tryone und Lisen, die verschraubt werden, bringen gummierte Klemmhaken und Federn einiges an Spiel in das Konstrukt. Folglich lässt sich der Joyroom ein bisschen hängen, wenn er mit dem 503 g schweren 11-Zoll-Testtablet belastet und vollständig aufgefaltet wird. Da helfen auch die sehr tiefen Seitenklemmen, die bis zu 24 mm dicke Tablets zuverlässig in die Zange nehmen, nicht. Als zentraler Screen zwischen den Sitzen taugt er damit nur bedingt. Sehr gut hingegen: Die enorme Verstelltiefe und die Aussparungen in den Klemmen, die Konflikte mit Tasten, Ladebuchsen oder Kopfhörer-Ausgängen vermeiden.



Unsere Bewertung: Gut (78/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 78 / 5 Vorteile Leichte Montage

Großer Verstellbereich Nachteile Leichte Schwächen beim Halt in zentraler Position

Punkte-Ergebniss der Top-3 (Tabelle)

Produkt (Punkte max.) Tryone Tablet-Halterung Lamicall Car Headrest Mount STCH01 Joyroom JR-ZS433 Funktionalität (50) 42 41 38 Qualität (20) 17 18 17 Sicherheit (20) 18 16 13 Nachhaltigkeit (10) 10 10 10 Gesamtpunkte (100) 87 85 78 Bewertung Gut Gut Gut Prädikat Testsieger Sehr empfehlenswert Sehr empfehlenswert

Preis-Leistungssieger: Lisen 2E547

Die Tablet-Halterung von Lisen ähnelt dem Tryone im Aufbau und lässt sich ebenso einfach verschrauben. Sie ist allerdings spürbar leichter und fühlt sich weniger wertig an. Auch die Rastung des Verstellhebels sorgt dafür, dass die Bedienung weniger flüssig von der Hand geht als beim Testsieger, der sich stufenlos verstellen lässt. Das iPhone hält bombenfest. Bei den großen Tablets mit bis zu 793 g Gewicht muss man leichte Abstriche in der Stabilität machen, die aber vor allem in der zentralen Position mit komplett ausgebreitetem Haltearm auffallen. Dennoch ein guter und günstiger Tablet-Halter, der sich den Titel des Preis-Leistungssiegers holt.



Unsere Bewertung: Befriedigend (74/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 74 / 5 Vorteile Einfache Montage

Großer Verstellbereich Nachteile Leichte Schwächen beim Halt in zentraler Position

Scozzi Tablet-Halterung

Die Tablet-Halterung von Scozzi tritt als Außenseiter im Test an: Als einziges Modell hält es nicht an den Stangen der Kopfstützen, sondern per Saugnapf an Scheiben. Und das tut sie am besten an der Frontscheibe, denn für die hinteren Seitenscheiben, die Morgane nutzen möchte, fällt ihr Verstellbereich sehr knapp aus. Die Neigung des Bildschirms lässt dort folglich zu wünschen übrig, und in der Tiefe lässt sich der Halter überhaupt nicht verstellen. Auf der Habenseite stehen große Aussparungen für Ladebuchsen und Tasten. Ansonsten missfällt der Scozzi-Halter mit sehr unpraktischen Tasten, die zum Auslösen gleichzeitig gedrückt werden müssen, sich aber hinter dem Tablet oder Smartphone verstecken. Darüber hinaus ist er nicht gefeit gegen das, was Kinderhände ungefragt tun: Als Morgane den Fensterheber betätigt, bricht ein Stück des Arretierhebels ab, der den Saugnapf sichert. Der Scozzi-Tablet-Halter bleibt zwar dank Klemmschutz an der Scheibe haften, der Defekt sollte aber trotzdem nicht passieren.



Unsere Bewertung: Ausreichend (50/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 50 / 5 Vorteile Einfache Montage an der Scheibe Nachteile Sehr kleiner Verstellbereich

Unpraktische Tasten

Defektanfällig

Helweet und Icvtos Tablet-Halterungen

Vor dem eigentlichen Test gebietet das Protokoll ein rituelles Auspacken, das wir prätentiös Unboxing nennen und mit nahezu religiöser Inbrunst zelebrieren. Schon da fällt auf: Der Tablet-Halter von Helweet, bis auf die anthrazit-farbenen Arme identisch mit dem Icvtos, sieht so billig aus, wie er ist. Einfachstes Spritzguß-Plastik, das mit Abstand geringste Gewicht, und ein extrem simpler Aufbau lassen Zweifel an der Produktqualität keimen. In der Theorie könnte das gerade noch so funktionieren. In der Praxis nicht. Das Einhaken in den Kopfstützenhalter erfordert nämlich etwas Kraftaufw… knack! Da ist der Haken des ersten Probanden auch schon abgebrochen. Haben wir es etwa übertrieben? Also noch einmal, dieses Mal mit (noch mehr) Gefühl, denn der andere Haken ist ja noch dran und das baugleiche Testgerät von Icvtos steht Gewehr bei Fuß. Das Ergebnis ist unverändert. Auch der zweite Versuch, den Helweet-Träger mit Samthandschuhen anzubringen, scheitert knackend. Da senkt die Test-Fee den Daumen, noch bevor der Test richtig begonnen hat. Für diesen Fall lässt das Protokoll nur ein Ergebnis zu: Mangelhaft.



Unsere Bewertung: Mangelhaft (30/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 30 / 5 Nachteile Halterung geht bei Montage kaputt

Ergebnisse der Plätze 4 bis 6 (Tabelle)

Produkt (Punkte max.) Lisen 2E547 Scozzi Tablet-Halterung Helweet/IcvtosTablet-Halterung Auto Funktionalität (50) 35 23 24 Qualität (20) 15 13 2 Sicherheit (20) 14 13 4 Nachhaltigkeit (10) 10 1 0 Gesamtpunkte (100) 74 50 30 Bewertung Befriedigend Ausreichend Mangelhaft Prädikat Preis-Leistungs-Sieger

Wichtige Kriterien bei einem guten Tablet-Halter fürs Auto

Kopfstützen bieten besten Halt – mit Einschränkungen: An Kopfstützen halten Tablet-Halter am zuverlässigsten – sofern sie nicht ganz eingefahren oder in den Sitz integriert sind. Sonst braucht es Alternativen wie Klettsysteme.

Schrauben schlägt Klemmen: Federklemmen sind schnell, aber weniger stabil. Schraubsysteme halten besser und passen sich flexibler an. Wichtig: Abstand der Kopfstützen messen – viele Klemmsysteme passen nicht.

Metall statt Plastik: Plastik verwindet sich, Metall bleibt stabil. Gute Halter haben Stahl-Basisschienen – besonders relevant bei schweren Tablets und großer Verstellweite.

180-Grad-Drehung hilft: Ein drehbarer Halter erlaubt schnellen Zugriff von vorn. Praktisch, wenn Mitfahrer:innen korrigierend eingreifen müssen.

Tipps für entspannte Kinderunterhaltung via Tablet im Auto

Offline schauen spart Nerven: Lieblingsserien vorher herunterladen. Das verhindert Streamingprobleme im Tunnel oder hohe Roamingkosten im Ausland.

Rechtzeitig laden: Videos und Games leeren den Akku schnell. Ladegerät und langes Kabel nicht vergessen.

Kopfhörer sorgen für Ruhe: Paw Patrol ist ganz nett. Aber wer (außer Morgane) will schon dieselbe Episode gleich dreimal am Stück sehen und hören? Kinderkopfhörer sind deshalb eine gute Idee, vor allem bei mehreren kleinen Mitfahrer:innen mit unterschiedlichen Wunschprogrammen. Gegen Kabelsalat helfen Bluetooth-Modelle. Viele Tablets unterstützen mehrere kabellose Kopfhörer gleichzeitig (Dual Audio, Multipoint, Audio Sharing). Wenn nicht, schafft ein Bluetooth-Splitter Abhilfe.

So haben wir getestet

Wir haben die Tablet-Halter in einem Renault Espace mit 10,5 cm Abstand zwischen den beiden Kopfstützenführungen getestet. Als Testobjekte kamen dabei drei Smartphones/Tablets in unterschiedlichen Gewichts- und Größenklassen zum Einsatz: ein iPhone (194 g), ein elf Zoll großes Tablet von Xiaomi, das 503 g auf die Waage bringt, und ein 13 Zoll großes Microsoft Surface Pro mit happigen 793 g Gewicht. Dabei ging es über eine kurvige Landstraße, die Autobahn, und eine Temposchwelle, die mit 30 km/h überfahren wurde.

Installiert wurden die Halter von Elternhänden. Die kleine Test-Fee Morgane kümmerte sich beim Probegucken ums Touchen und Swipen und die Verstellung der Tablet-Halter. Die wichtigsten Testkriterien waren dabei ein stabiler Halt, insbesondere für große und schwere Tablets, ein großer Regelbereich und der ungehinderte Zugang zu Tasten oder Buchsen am Tablet.