Das kleinste Wohnmobil der Welt ist der Suzuki Jimny! Äußerlich sieht man das dem kleinsten aller Kraxler nicht an, doch ein Blick in den Innenraum beweist – Platz ist in der kleinsten Hütte! Wie der Ausbau des Jimny aussieht, mit welchen Gadgets er die Campingfreude überrascht und ob er wirklich campingtauglich ist, zeigt dieses japanische Video (siehe unten)!

Der Suzuki Jimny mit Camping-Ausbau (Video):