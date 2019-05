Burnouts in Londoner Innenstadt: Video

Bitte nicht nachmachen! Was sich in Londons nobelstem Stadtteil so abspielt, ist kaum zur Nachahmung empfohlen. Schon länger kämpft die englische Hauptstadt mit selbstbewussten Autohaltern, die bevorzugt nach Sonnenuntergang die Straßen zu ihrem Revier erklären. Illegale Straßenrennen, Drift-Challenges oder einfach potente Muskelspiele mit prolligen Supercars sind dann die Regel!

Verkehrsrowdies driften durch London (Video):