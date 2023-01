Die Sonnenenergie liefert sowohl fürs Wohnen als auch fürs Fahren den nötigen Strom. So kommt der Vita an einem sonnigen Tag sogar bis zu 730 Kilometer weit.

An Bord fehlt es an nichts: Zwei Personen campen im Vita bequem und mit allen Komfortfeatures wie einer voll ausgestatteten Küche und sogar einem faltbaren Micro-Badezimmer.

Mit dem Stella Vita stellen Studierende der Technischen Universität Eindhoven eine Vision des Wohnmobils der Zukunft vor – rein elektrisch und betankt durch Solarenergie mit bis zu 730 Kilometern Reichweite. Auch wenn der Camper des "Solar Team Eindhoven" bisher nur ein Unikat ist, zeigt er, was mit jetzigem Stand der Technik bereits möglich ist.

Während eine Elektroauto-Premiere die nächste jagt, bleibt es um batteriebetriebene Wohnmobile bisher auffällig still. Studierende aus den Niederlanden zeigen mit dem Stella Vita jedoch, dass es durchaus möglich ist, Freizeitmobile unter Strom zu setzen. Das besondere am Vita des "Solar Teams Eindhoven" ist – wie der Name des Teams aus 22 Studierenden bereits verrät – der Antrieb über Solarstrom. Dazu sind auf dem Dach des Campers Solarpanels auf einer Fläche von maximal 17,5 Quadratmetern (komplett entfaltet, nur im Stand) untergebracht, die den Strom für Fahren und Wohnen liefern. Während der Fahrt ist das Laden über die Fotovoltaikanlage ebenfalls möglich, dann aber lediglich auf acht Quadratmetern zusammengeklappter Panelfläche. Der Strom wird in einer 60-kWh-Batterie gespeichert und reicht für bis zu 600 Kilometer Fahrt mit bis zu 120 km/h. An sonnigen Tagen kann die Reichweite des Elektro-Campers sogar bis zu 730 Kilometern betragen. Wer autark leben möchte, sollte mindestens zwei bis drei Tage für den Ladevorgang mit Sonnenenergie einplanen – herkömmliche Ladesäulen lassen sich mit dem Stella Vita jedoch auch ansteuern und verkürzen die Ladezeit. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Stella Vita: Autark campen dank Solardach

Um im Fahrbetrieb möglichst wenig Energie zu verbrauchen, ist der Stella Vita so stromlinienförmig wie nur möglich geformt. Dazu gehört die für ein Wohnmobil ungewohnt flache Silhouette mit abfallender Dachlinie. Das knapp sieben Meter lange Campingmobil ist nur 1,83 Meter hoch. Ein Hubdach bringt im Stand den nötigen Platz in der Höhe. An Bord fehlt es dabei an nichts. Sogar eine kompakte Dusche ist im "self-sustaining house on wheels" – dem selbstversorgenden Haus auf Rädern – eingeplant, sowie eine vollwertige Küche und ein modernes Infotainment mit ständiger Energieüberwachung. Das Leergewicht des Solar-Campers beträgt mitsamt Komfortfeatures dank konsequentem Leichtbau gerade einmal 1,7 Tonnen. Die Studierenden der TU Eindhoven bewiesen mit einer Fahrt von den Niederlanden ins südspanische Tarifa, dass das Studienfahrzeug mit reiner Sonnenenergie fahren kann. Eine Marktreife steht vorerst nicht in der Planung. Die Studierenden wollen mit dem Stella Vita vor allem beweisen, wie Solarenergie auch im Fahrzeugbetrieb genutzt werden kann und einen Denkanstoß für die Industrie liefern. Einen Preis für den Selbstversorger gibt es deshalb auch nicht.

