Vielleicht ist dieses Kinderauto in Gestalt des Porsche 918 Spyder mit eingebautem 25-PS-Motor (18 kW) der rollende Beweis dafür, dass Männer aufgrund ihrer waghalsigen Ideen kürzer leben als Frauen? "Hey wäre es nicht supercool, in einen sechs km/h lahmen Kinder-Elektroauto einen Gokart-Motor einzubauen, der 500 Mal so viel Leistung hat und damit dann auf gerader Strecke einen echten Porsche herausfordern?" Klasse Idee dachten sich die "Real Life Guys" und haben sie in die Tat umgesetzt. Und das Leistungstuning hat funktioniert: Unter der Plastikkarosserie des Kinderautos mit Slickreifen pumpt statt dem ursprünglichen 0,05-PS-Motörchen jetzt ein 25 PS starker Antrieb. Das untere Video zeigt den Mini-Porsche der "Real Life Guys" im Dragrace gegen sein Vorbild. Das obere Video zeigt den Porsche 718 Cayman GT4 RS auf der Rennstrecke. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Porsche 718 Cayman GT4 RS (2021): PS/Preis Cayman GT4 RS rockt mit 500 PS

Spielzeug-Porsche gegen echten Porsche im "Real Life Guys"-Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen



Auch interessant: