Autonomes Fahren ist für viele Autofahrer noch Zukunftsmusik und eher ein nettes Feature bei Luxus-Autos, als tatsächlicher Alltag. Doch wenn es nach Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht, könnte es schon in 20 Jahren soweit sein, dass die Technologie dem Autofahrer überlegen ist. Alle, die dann noch selbst an Steuer wollten brauchten ihren Aussagen zufolge dann eine Sondererlaubnis. Was sie sonst noch zu sagen hat und vor welchem Hintergrund die Politikerin zu diesem Schluss kommt, verraten wir im Video!

