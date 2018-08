Markant sind die Plastik-Stoßfänger samt Unterfahrschutz an Front und Heck.

In den Genuss der Umstellung kommen zunächst die gefragteren Varianten. Trotz seines Erfolgs ist der Scout in der Octavia-Palette noch ein Nischenprodukt.

Auch Skoda Octavia Combi & Scout Facelift haben seit 2017 das markante Vier-Augen-Gesicht. Während der klassische "Combi" aktuell mit drei Motoren lieferbar ist, nimmt Skoda für den Scout momentan keine Bestellungen entgegen. Grund: Umstellung auf WLTP und Euro-6d-Temp-Zertifizierung. Das ist der Preis!

Skoda Octavia Combi & Scout Facelift sind seit 2017 auf dem Markt. Der Preis für den Combi startet aktuell bei 23.560 Euro. Dafür bekommt man einen 1,6-Liter-TDI-Dieselmotor mit 115 PS und Fünfgang-Schaltgetriebe. Im Gegensatz zum klassischen Kombimodell ist der robustere Allrad-Kombi Scout aktuell nicht bestellbar. Im Rahmen der Umstellung auf das WLTP-Messverfahren und die bald notwendige Euro-6d-Temp-Zertifizierung muss das Nischenmodell den anderen Varianten den Vortritt lassen. Da der Scout aber als Erfolg gilt, rechnen wir mit einer Rückkehr in die Verkaufsräume – wann steht allerdings noch nicht fest. Auch die Motorenpalette des Combi wurde in diesem Zuge eingedampft. Neben dem Diesel gibt es momentan lediglich noch zwei Benziner: Ein Einliter-TSI mit 115 PS und DSG für 24.590 Euro und einen 1,5-Liter-TSI mit 150 PS und wahlweise Sechsgang-Handschaltung oder DSG. Mit manuellem Getriebe kostet der 1,5-TSI ab 25.130 Euro. Wir erwarten, dass die Tschechen weitere Motoren zu gegebener Zeit für das Skoda Octavia Combi & Scout Facelift (2017) nachreichen werden. Mehr zum Thema: Das ist die Octavia Limousine

Preis: Octavia Combi & Scout Facelift (2017) ab 23.560 Euro

Das praktische Duo Skoda Octavia Combi & Scout Facelift (2017) buhlt mit einem großen Kofferraum um Käufer: Beide bieten mit 610 bis1740 Litern jede Menge Platz im Gepäckabteil. Darüber hinaus bietet der Scout mit 30 Millimeter zusätzlicher Bodenfreiheit und dem serienmäßigen Allradantrieb Vorteile abseits befestigter Straßen. Die elektronische Differenzialsperre EDS kommt an beiden Achsen des Skoda Octavia Scout zum Einsatz und hilft dem Tschechen auch auf schwierigem Untergrund dabei, so gut wie jedes Hindernis zu überwinden. Zwar bleibt der Kombi in erster Linie ein Auto für den Asphalt-Einsatz, er nimmt seinem Fahrer aber auch den einen oder anderen Ausflug ins Gelände nicht übel: Der Böschungswinkel konnte mit der Modellpflege auf 16,6 Grad vorne und 14,5 Grad hinten vergrößert werden und bietet nun noch etwas mehr Freiheit als zuvor. Wann der Scout wieder ins Modellprogramm des Skoda Octavia Combi & Scout Facelift (2017) aufgenommen wird, ist aktuell noch unklar.

Aktuelle Preise & Motoren des Octavia Combi Facelift: