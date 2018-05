... mit Hilfe eines manuellen 6-Gang-Getriebes oder per DSG, beide Varianten absolvieren den Sprint von 0 auf 100 in weniger als sieben Sekunden. Als ...

Den Skoda Octavia RS/RS 245 bieten die Tschechen demnächst auch mit Challenge-Plus-Paket an. Wie gehabt wird der sportlichste Octavia von einem 245 PS starken 2,0-Liter-Vierzylinder auf Touren gebracht!

Der bereits bekannte Skoda Octavia RS 245 präsentiert sich 2018 mit einem Challenge-Plus-Paket. Optional sind ab Sommer zusätzliche Design- und Ausstattungsfeatures für Ex- und Interieur erhältlich sind. So sind die Cockpitanzeigen individuell gestaltbar, auch Größe und Platzierung lassen sich je nach Geschmack einstellen. Wie der Name bereits verrät, steckt in dem Octavia RS ein Zweiliter-TSI mit 245 PS, der ganze 15 PS und 20 Newtonmeter stärker als die normale RS-Version ist. Der Preis für die 230-PS-Variante startet ab 31.290 Euro, der RS 245 ist mit 37.210 Euro hingegen fast 6000 Euro teurer. Angesichts des Leistungssprungs erhält der 245er als einziges RS-Modell eine Vorderachsquersperre, eine elektronische Sperrfunktion für das Differenzial, die den Schlupf bei Kurvenfahrten minimiert. In der Spitze schafft er satte mit 250 km/h satte drei km/h mehr als der normale RS und spurtet mit nur 6,6 Sekunden nochmals gut 0,1 Sekunden schneller auf Landstraßentempo.

Skoda Octavia RS ab 2018 mit Challenge-Plus-Paket

Noch eine Besondersheit des Octavia RS 245 gegenüber dem schwächeren RS: Er erhält optional das Siebengang- und nicht das Sechsgang-DSG, das sich über Schaltwippen am manuell betätigen lässt. Alternativ steht auch ein Sechsgang-Schaltgetriebe parat. Äußerlich bleibt der RS 245 ganz ein Vertreter seiner RS-Zunft, gibt sich an sportlicheren Stoßfängern, schwarz lackiertem Kühlergrill und Lufteinlass in der Front sowie 19 Zoll große Alufelgen in Wählscheiben-Design zu erkennen. Scheinwerfer, Nebenscheinwerfer und Rückleuchten erscheinen in LED-Technik. Im Innenraum umgarnt der Skoda Octavia RS 245 seine Passagiere mit einer Alcantara-Sportausstattung und den Fahrer mit Alu-Pedalen sowie besagtem Sport-Multifunktionslenkrad. Die Vordersitze ziert – genau wie die vorderen Einstiegsleisten – das RS-Logo. Die mit einer roten oder grauen Steppnaht abgesetzten Vordersitze sind elektrisch einstell- und beheizbar und bieten eine Memoryfunktion zum Speichern von drei Sitzpositionen sowie eine Lendenwirbelstütze. Auch beim Infotainment hat Skoda im Zuge des Facelifts hochgerüstet und bietet für den Octavia RS 245 einen Wlan-Hotspot, ein LTE-Modul und in der Folge Internetzugriff und unter anderem auch Verkehrsinformationen in Echtzeit an. Das Smartphone kann zudem über eine induktive Ladeschale wieder aufgeladen werden. Mehr zum Thema: Alle Informationen zum Genfer Autosalon 2018

Sportliche Stoßfänger, schwarze Designelemente und 19-Zöller am Octavia RS. © Skoda

Bis zu 245 PS im Octavia RS Facelift

Das serienmäßige Musiksystem Swing wird über ein kapazitives Touchdisplay im neuen Glasdesign bedient, das schon auf leichte Berührung anstelle von Druck reagieren soll. Über einen Line-in-Audioanschluss und die USB-Buchse in der Mittelkonsole lassen sich mobile Medienplayer einbinden, Musik wird im Octavia RS 245 über acht Lautsprecher wiedergegeben – ebenso die Gespräche per Telefonfreisprecheinrichtung mit Bluetooth und Sprachbedienung. Auch bei den Assistenzsysteme kann der Sport-Skoda wohl alles anbieten, was in der Kompaktklasse der Stand der Zeit ist: Während der Anhängerrangierassistent beim Rangieren mit dem Hänger unterstützt, bremst der Fußgängerschutz bei einem drohenden Aufprall zusätzlich mit ein. Der Totwinkel-Assistent und der Querverkehrs-Assistent helfen in unübersichtlichen Situationen, der sogenannte Manoevre-Assist schützt vor Hindernissen beim Rangieren. Und sollte droht ein Unfall mit dem Skoda Octavia RS 245, schließt der Crew Protect Assist Fenster sowie Schiebedach und strafft die Gurte.

Skoda Octavia RS Facelift (2017): Preis ab 31.290 Euro

Die Preise für das 230 PS starke Octavia RS Facelift starten bei genannten 31.290 Euro für die Limousine. Nach der Serienversion erhalten jetzt auch die besonders sportlichen Varianten mit der Modellpflege das neue Vier-Augen-Gesicht. Die inneren Scheinwerfer-Elemente verschmelzen dabei aber deutlich stärker mit dem schwarzen Kühlergrill als im Fall der schwächer motorisierten Modelle mit Chrom-unrandetem Lufteinlass. Genau wie bisher gibt es auch das Skoda Octavia RS Facelift in Form von Limousine und Kombi, schließlich sind Dynamik und Motorleistung längst keine Frage der Karosserieform mehr. Neben dem neuen Gesicht erhält der Sportler aus Mlada Bolesval auch eine kleine Leistungsspritze, denn die Benziner-Variante geht ab sofort serienmäßig mit 230 PS an den Start. Diese Ausbaustufe des 2.0 TSI gab es bisher nur beim Sondermodell RS 230, nun gehen alle Skoda Octavia RS Facelift mit Ottomotor mit der Kraft von 230 Pferden und 350 Newtonmeter Drehmoment an den Start. Portioniert wird die Kraft wahlweise mit Hilfe eines manuellen 6-Gang-Getriebes oder per DSG, beide Varianten absolvieren den Sprint von 0 auf 100 in weniger als sieben Sekunden.

Octavia RS auch als Diesel erhältlich