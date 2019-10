SEMA Show 2019: Die Tuning-Highlights in Las Vegas Tuning-Highlights in Las Vegas

Bei der SEMA Show 2019 gibt es wieder all das zu sehen, was das Tuning-Herz begehrt. >> Mehr zum Thema Messen

Die SEMA Show 2019 (5. bis 8. November) öffnet ihre Pforten und die Fans werden scharenweise in das Tuning-Eldorado pilgern, um neue Autos und verrückte Tuning-Kreationen zu bestaunen. Wir zeigen die Highlights!

Wenn die SEMA Show 2019 vom 5. bis zum 8. November ihre Tore öffnet, verwandelt sich die Wüste von Las Vegas mal wieder in ein Mekka für Tuning-Fans. Auch in diesem Jahr werden im Las Vegas Convention-Center über 70.000 Gäste erwartet, wenn die internationale Tuning-Szene mit den verrücktesten und abgefahrensten Fahrzeug-Kreationen um die Gunst des Publikums buhlt. Vor allem die amerikanischen Hersteller schießen jedes Jahr aufs Neue ein Feuerwerk an Tuning-Neuheiten bei der SEMA Show 2019 in Las Vegas ab. Mehr zum Thema: SEMA Show Las Vegas

Teaser-Video zur SEMA Show 2019 in Las Vegas:

Die Tuning-Neuheiten der SEMA Show 2019 in Las Vegas