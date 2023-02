See you again: Erfolgreichstes Youtube-Video

Der Song "See you again" aus Fast and Furious 7 zu Ehren von Paul Walker löst "Gangnam Style" als das meistgeklickte Video ab.

Paul Walker und Vin Diesel in Fast and Furious 7

Der Fast and Furisous-Song "See you again" von Wiz Khalifa hat "Gangnam Style" vom Youtube-Thron gestoßen und ist jetzt das meistgeklickte Video aller Zeiten. Das Lied ist dem verstorbenen Fast-Star Paul Walker gewidmet.

Was haben der Riesenhit "Gangnam Style" und der Abschiedssong "See you again" aus Fast and Furious 7 von Wiz Khalifa gemeinsam? Milliardenfache Youtube-Klicks! Dabei hat das Fast and Furious-Lied den Gangnam Style mittlerweile überholt und stürmt an die Spitze der meistgeklickten Youtube-Videos. Seit es am 4. April 2015 hochgeladen wurde, haben die User sagenhafte 2.903.465.319 Mal (Stand: 12. Juli 2017, 15 Uhr) auf das Video geklickt. Zum Vergleich: Der Song von Psy wurde seit seinem Erscheinen auf Youtube am 15. Juli 2012 2.896.442.693 Mal (Stand: 12. Juli 2017, 15 Uhr) aufgerufen. Damit wurde der Abschiedssong in noch kürzerer Zeit häufiger angesehen. Das Video greift auch einige Szenen aus Fast & Furious 7 auf, unter anderem die Schlussszene, in der Paul Walker als Brian O'Connor von Vin Diesel als Dom Torreto in ihren Autos unterwegs sind – Walker im Toyota Supra, Diesel im Dodge Charger – und sich an einer Gabelung voneinander verabschieden.

Paul Walkes Autosammlung im Video:

See you again: Song für Paul Walker an Youtube-Spitze

So erfreulich der bahnbrechende Youtube-Erfolg des Songs "See you again" von Wiz Khalifa, so traurig ist der Anlass, der dahintersteckt: Das Lied stammt aus dem siebten Teil der Fast and Furious-Reihe, der in Teilen ohne Paul Walker gedreht wurde. Er verunglückte im November 2013 bei einem Verkehrsunfall. Seine Rolle wurde von seinen Brüdern weitergeführt, die ihn als Double ersetzten. Denn auch nach seinem Tod gehört Paul Walker nach wie vor fest zur Fast and Furious-Familie. „See you again“ wurde dem verstorbenen Schauspieler gewidmet.

Youtube-Video zu "See you again" von Wiz Khalifa: