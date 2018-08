Das Seat Leon Cupra ST Facelift (2017) ist der einzige Leon Cupra mit Option auf Allradantrieb. Ein Jahr nach der Modellpflege legt Seat das auf 300 Exemplare limitiertes Sondermodell Leon Cupra ST Carbon Edition auf. Informationen zu Preis und Motor gibt es hier!

Beim Seat Leon Cupra ST Facelift (2017) zum Preis ab 37.220 Euro sorgt wie bei den Drei- und Fünftürern ein 2,0-Liter-Vierzylinder für Vortrieb, der mit 300 PS sogar nochmal 10 Pferdchen mehr Leistung bringt als der Vorgänger. Auch das Drehmoment steigt von 350 auf 380 Newtonmeter und liegt zwischen 1800 und 5500 Umdrehungen/Minute voll an. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Sechsgang-Getriebe entweder manuell oder automatisch mit Doppelkupplung. Das Besondere: Der ST kommt als einziger Power-Leon auf Wunsch mit dem Allradantrieb 4Drive. Zwar steigt der Preis dann auf 39.220 Euro und die Leistung sinkt auf 300 PS, doch dafür prescht er in nur 4,9 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit im Kombi-Cupra ist mit 250 km/h elektronisch festgelegt. Beim Seat Leon Cupra ST Facelift (2017) ohne Allrad-Antrieb sorgt ein elektronisches, selbstsperrendes Differenzial für optimale Bodenhaftung selbst in engen Kurven. Das adaptive Fahrwerk und die Progessivlenkung passen die Fahrweise des Kombis immer optimal an die Straßenverhältnisse an.

Seat Leon Facelift (2017) im Video:

Preis: Leon Cupra ST Facelift (2017) ab 39.220 Euro

Im Design hebt sich der Seat Leon Cupra ST Facelift (2017) vor allem durch seine Sportlichkeit vom Basis-Kombi ab. Die großen Lufteinlässe an der Frontschürze, der verchromte Doppelrohr-Auspuff, der Cupra-Heckspoiler und die roten Bremssättel betonen die Dynamik, die sich auch im Innenraum fortsetzt. Hier nimmt der Fahrer auf Alcantara-Sportsitzen Platz, die genau wie das Leder-Lenkrad mit dem Cupra-Logo verziert sind. In der Mittelkonsole sitzen ein Acht-Zoll-Bildschirm und ein kabelloses Smartphone-Ladegerät. Außerdem wird der Fahrer des Seat Leon Cupra ST Facelift (2017) von Stau-Assistenten, Notfallsystem, Verkehrszeichenerkennung und Kamera- und Radarsystem für den Fußgängerschutz unterstützt. Wer noch nicht genug hat, kann den Power-Kombi mit Performance-Paket bestellen, dann gibt es beispielsweise noch einen Satz Leichtmetallfelgen und Brembo-Bremsen obendrauf.

Carbonteile und eine vierflutige Auspuffanlage an der Carbon Edition! © Seat

Seat Leon Cupra ST Carbon Edition (2018) ab 48.900 Euro