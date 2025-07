Wie kann ich mein Handy im Auto schneller laden?

Um das Handy im Auto möglichst schnell zu laden, sollte man am besten ein spezielles Autoladegerät mit Schnellladefunktion verwenden. Diese wird entweder direkt an den 12-V-Zigarettenanzünder im Auto oder über einen im Fahrzeug befindlichen USB-Anschluss angeschlossen. Einen solchen USB-Anschluss findet sich bei den meisten Neufahrzeugen inzwischen standardmäßig im Innenraum in unmittelbarer Reichweite der Fahrer:in (etwa in der Mittelkonsole). Damit der Akku des Mobiltelefons schnell wieder zu Kräften kommt, ist es wichtig, dass das Smartphone selbst über die Möglichkeit zum Schnellladen verfügt. Ob dies der Fall ist, kann man der Bedienungsanleitung oder den technischen Daten entnehmen.

Was passiert beim Schnellladen und wie kann man diese Funktion am Handy aktivieren?

Beim Schnellladen wird die Spannung auf 5 V, 9 V oder sogar 12 V erhöht, um den Ladevorgang schneller abzuschließen. Wichtig dabei ist, dass das verwendete Ladegerät und das Kabel auch die Schnellladestandards des Handys unterstützen. Die entsprechende Funktion – je nach Hersteller und System auch "Qualcon Quick Charge" (QC) oder "Power Delivery" (PD) genannt – muss meist noch im Menü unter dem Punkt "Einstellungen" aktiviert werden.

Welches Kabel brauche ich zum Handy-Schnellladen?

Als Standardformat für die USB-Ladebuchse hat sich hierzulande USB-C etabliert. Der Schlüssel zum schnellen Laden von einem Android-Handy oder auch dem aktuellen iPhone 15 oder älteren iPhones (dann allerdings mit einem speziellen, "Lightning" genannten Stecker von Apple auf der telefonzugewandten Seite des Kabels) im Auto ist also ein USB-C-Ladekabel.

Welche Vorteile hat ein USB-C-Kabel?

Abgesehen von der Möglichkeit der schnellen Energieübertragung gibt es weitere Vorteile, die ein USB-C-Kabel bietet. Diese sind unter anderem:

Verwindungsfreiheit: Egal wie herum man das USB-C-Kabel einsteckt, es wird eine Verbindung hergestellt. Es ist also "reversibel".

Bidirektionale Stromversorgung: USB-C ermöglicht einen Stromfluss in beide Richtungen, sodass sich Geräte auch gegenseitig aufladen können (z.B. ein Handy am Laptop).

Bessere Datenraten: auch größere HD-Displays wie die des Tablets, iPads oder Navis können so per USB-C mit Daten (und Strom) versorgen werden.

Unterstützt das Telefon generell das Schnellladen, helfen geeignete Adapter für den 12-V-Zigarettenanzünder dabei. Sie sind meist schon für kleines Geld zu haben, leisten beim Aufladen des Handys während der Fahrt aber gute Dienste. Im Folgenden stellen wir einige beliebte Schnelllade-Lösungen fürs Auto vor.

Empfehlenswerte Schnellladekabel und passende Adapter fürs Auto

Die Auswahl von Ladekabeln, die im Auto zum Schnellladen von iPhone oder Android-Handy genutzt werden können, ist riesig, nahezu unüberschaubar. Manche dieser Produkte passen also ausschließlich in die 12-V-Buchse des Autos. Andere Kabel ("USB-C auf USB-C") werden ohne Netzteil geliefert. Im Auto funktionieren in Kombination mit einem entsprechenden Adapter für den Zigarettenanzünder. Ihr großer Vorteil ist ihre universelle Verwendbarkeit. Sprich: Sie passen sowohl an 230-V-Ladeadapter für die heimische Haushaltssteckdose, als auch an die12-V-Bordstrom-Buchse des Autos.

Reine-Autoladekabel (Allround)

Der USB-Adapter AILKIN 3.4A für den Zigarettenanzünder kostet nur wenige Euro, ist aber ein echter Alleskönner: Er lädt das Handy und ein weiteres mobiles Endgerät zuverlässig mit einer Gesamtleistung von 3,4 A. Handlich, einfach, gut, so lautet das übereinstimmende Fazit der Käufer:innen auf der Onlinehandels-Plattform Amazon.



Ein weiterer Alleskönner unter den Ladekabeln ist das Schnellladekabel RAMPOW USB-C. Es erfüllt den bereits angesprochenen QC-Schnellade-Standard. Der Hersteller verspricht, dass das USB-C-Kabel das Handy in nur 30 min auf 71 Prozent Ladestand bringen kann. Die maximale Ausgangsleistung beträgt 3A bei einer Ladespannung 12 V. Es eignet sich fürs iPhone 15 genauso wie für aktuelle Samsung-Handys.



Mit ganz ähnlichen Qualitäten wartet das Schnelllade-Spiralkabel von Fobrown auf. Sein großer Zusatz-Pluspunkt: Durch die Spiralform, die entfernt an ein antiquiertes Festnetz-Telefonkabel erinnert, "schrumpft" es im unausgezogenen Zustand auf eine Länge von 0,45 m, sodass es bequem in jedes Handschuhfach passt. Ausgezogen erreicht es eine Länge von rund 1,5 m. Auch zur Datenübertragung kann es eingesetzt werden und erreicht dort laut Hersteller eine Übertagungsrate von bis zu 480 Mbps.



Original Samsung-Schnellladekabel

Einen exzellenten Ruf in Sachen Schnellladen genießen insbesondere die Schnellladekabel des Eletronikherstellers Samsung. Mit einem entsprechenden Adapter (s.u.), der ihre Funktion unterstützt, können sie beim Schnellladen gute Dienste leisten und sind deswegen entsprechend gefragt (und auch etwas teurer als No-Name-Produkte). Als Original-Samsung-Zubehörprodukt stellt das 1,8 m lange Samsung-Kabel EP-DX510 Daten- und Ladeverbindungen mit einer Leistung von bis zu 5 A her und ist bei Internet-Käufer: innen entsprechend beliebt.



12-V-Adapter für den Zigarettenanzünder USB-C-Kabel

Als kleine, bei Nicht-Benutzung besonders gut zu "versteckende" Adapter für den 12-V-Zigarettenanzünder kommen sowohl der LISEN-USB-Adapter als auch der AINOPE 67.5W infrage. Letzterer unterstützt sowohl USB-A als auch USB-C. Per Quick Charge (QC) 3.0-Anschluss soll er die meisten Android-Handys innerhalb von 25 min von Null auf 88 Prozent aufladen können.



Welche Alternativen zum Schnellladekabel im Auto gibt es?

Anstelle eines Schnellladekabels können fürs rasche Aufladen des Handys für unterwegs auch Powerbanks oder Induktionsladeschalen oder Handyhalter mit Ladefunktion (die besten Handyhalter mit Ladefunktion in unserem Test) zum Nachrüsten verwendet werden. Für die reine Datenverbindung zwischen iPhone oder Android-Handy und dem Infotainmentsystem des Autos sind kabellose AppleCarplay oder Android-Auto-Adapter eine gute Wahl.