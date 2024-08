Niqab aber nicht generell ausgeschlossen

Eine Muslimin darf ihr Gesicht beim Autofahren nicht verhüllen, entschied das Oberverwaltungsgericht, nachdem eine Frau dagegen geklagt hatte. Doch rechtskräftig ist die Entscheidung noch nicht.

Mit Verweis auf die Religionsfreiheit wollte eine muslimische Frau die Ausnahmegenehmigung, mit einem Gesichtsschleier Auto fahren zu dürfen. Mit der Befreiung vom Verhüllungsverbot, das beim Führen eines Fahrzeuges in Deutschland gilt, ist sie vor dem Gericht gescheitert. Gegen die Ablehnung ihres Antrages hatte die Frau aus Neuss bei Düsseldorf erst vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf geklagt, die ihren Wunsch anlehnten. Das Oberverwaltungsgericht hat den Anspruch auf eine Ausnahmegenehmigung ebenfalls abgelehnt (Urteil Stand: Anfang Juli 2024), entschied aber, dass die Bezirksregierung den Antrag erneut prüfen muss.

Argumentiert wurde, dass es Fehler bei der Ermessensausübung gab und "die Bezirksregierung bei der Ablehnung der Ausnahmegenehmigung die Religionsfreiheit nicht hinreichend mit den Argumenten für das Verbot abgewogen hat", so das Gericht (Aktenzeichen 8 A 3194/21). So könne die Identifizierbarkeit der Gläubigen etwa durch ein Fahrtenbuch sichergestellt werden, so dass Gericht. Eine Revision gegen das Urteil hat das Oberverwaltungsgericht nicht zugelassen. Dagegen kann jedoch Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt werden.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Raser:innen müssen Auto abgeben (Video):

Verhüllungsverbot in Deutschland

Seit 2017 gilt in Deutschland die Regelung, dass beim Autofahren das Gesicht nicht verhüllt werden darf (Paragraf 23, StVO). Mit dem Verbot sollen Autofahrende bei Verkehrskontrollen erkennbar sein. Ähnlich wie auch beim Handyverbot sollen hier Sicht und Gehör frei sein, was der Sicherheit dient. Es gibt jedoch Ausnahmeregelungen, die "individuelle Belange“ berücksichtigen. So eine Ausnahmeregelung beantragte die Frau, die mit dem Verhüllungsverbot einen Verstoß gegen ihre Religionsfreiheit sieht. Sie trage den Niqab aus tiefer religiöser Überzeugung. Bus und Bahn könne sie nicht nutzen, weil ihr Gesichtsschleier sie Anfeindungen und Misstrauen aussetze. Im Islam gibt es viele verschiedene Formen der Verhüllung. Der Niqab, ein vor allem von muslimischen Frauen getragener Gesichtsschleier, lässt nur einen Sehschlitz für die Augen frei.