Der bizarre Rechtsstreit in den USA liest sich wie ein schlechter Scherz. Weil sich etliche Porsche-Fahrer in ihren Sportwagen geblendet fühlten, nötigten sie die Zuffenhausener mittels Sammelklage zu einer Kostenübernahme der verspiegelten Nasenfahrräder. Mit Erfolg! Anfangs nahm Porsche die Beschwerden nicht Ernst...

