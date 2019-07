Das neue E-Auto des Saab-Nachfolgeunternehmens trägt den Namen NEVS 9-3 EV und soll noch 2019 in China auf den Markt kommen. Alle Informationen zur elektrisch angetriebenen Limousine auf der alten Saab-9-3-Plattform!

Die Automarke Saab ist zwar schon länger Geschichte, doch das Nachfolgeunternehmen National Electric Vehicle Sweden, kurz NEVS, will noch 2019 die batterieelektrisch angetriebene Limousine NEVS 9-3 EV auf den chinesischen Markt bringen. Im Anschluss ist auch die Einführung in Europa geplant. Als Konzeptauto, basierend auf der alten Saab-9-3-Plattform, wurde der Saab-Erbe bereits auf der CES Asia 2017 vorgestellt. "Mit großem Respekt vor unserer Geschichte und Erbe möchten wir nun als wir selbst erkannt werden: als Anbieter von nachhaltigen Mobilitätslösungen", kündigte NEVS-Chef Mattias Bergman mit Bezug auf weitere Modelle unter dem NEVS-Logo damals an. Ursprünglich sah der Plan vor, dass NEVS unter der Saab-Dachmarke eine Elektroflotte aufbaut. Doch die Verhandlungen mit Saab, dem gleichnamigen schwedischen Rüstungskonzern und Inhaber der Automarke, um die Nutzungsrechte des Markennamens scheiterten. Sowohl Markeninhaber Saab als auch der Lkw-Hersteller Scania, der bis 1990 zu Saab gehörte und das gleiche Logo verwendet, hatten sich dagegen ausgesprochen, dass NEVS unter der Saab-Dachmarke Elektroautos baut. Damit schlossen die letzten, im Mai 2014 produzierten Exemplare des Saab 9-3 das fast 50-jährige Automobil-Kapitel der Firma Saab. Seit Anfang 2019 hält die chinesische Evergrande-Gruppe die Mehrheit an dem Saab-Nachfolger NEVS. Mehr zum Thema: Saab 9-5 und Volvo S80 im Vergleichstest

