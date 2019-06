Britischer Humor at its best! "Zurück in die Zukunft"-Fans haben einen Saab 9-3 – in dieser Variante von 1998 bis 2003 gebaut – zur Zeitmaschine umgebaut! Wenn wir Grundform und Hersteller mal außen vorlassen, kommt der Saab dem originalen Filmauto ganz schön nahe: Wie der DeLorean trägt der britische Schwede Luftausströmer am Heck und zig Kabel an der Karosserie. Und im Innern des Saab 9-3 finden Zeitreisende die Schalttafel für die Zeiteinstellung und den Fluxkompensator, der – wie wir wissen – "Zeitreisen erst möglich macht". Sogar das stilechte Kennzeichen mit "outatime" ist am Saab dran, ersetzt aber natürlich nicht die originale britische licence plate! Bei genauerem Blick auf den Saab 9-3 verschweigen wir aber lieber, dass sämtliche Teile aus dem Baumarkt oder vom Schrottplatz zu stammen scheinen – dafür soll der Zeitmaschinen-Saab nur 1000 britische Pfund (1190 Euro) kosten!

News VW T1: Tuning von BLVD Customs Mit dem T1 zurück in die Zukunft