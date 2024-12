Herkömmliche Leitplanken halten Autos bei einem Crash zwar davon ab, von der Fahrbahn abzukommen, doch kann ihre starre Konstruktion auch für schwere Schäden an Fahrzeug und Personen sorgen. Rollende Leitplanken sollen dem entgegenwirken.

Leitplanken sollen Autos davon abhalten, von der Straße abzukommen oder in den Gegenverkehr zu geraten. Doch ihre stabile und starre Bauweise sorgt auch dafür, dass eine Kollision oft mit großen Schäden am Fahrzeug und schweren Verletzungen der Fahrzeuginsass:innen einhergeht (Ratgeber: Diese Aussagen bei einem Verkehrsunfall gegenüber der Polizei nicht tätigen). Das Entwicklungsteam einer koreanischen Hoch- und Tiefbaufirma hat sich über die Crashsicherheit von gewöhnlichen Leitplanken Gedanken gemacht und sie neu erfunden.

Die rollende Leitplanke im Video:

Wie funktionieren rollende Leitplanken?

Durch zwischen den Stahlplanken integrierte, drehbare Tonnen aus widerstandsfähigem Kunststoff soll bei einem Unfall das Einschlagmomentum abgemildert werden. Die Bewegungsenergie soll durch die rotierenden Elemente erhalten bleiben, statt in gefährliche Verformungsenergie umgewandelt zu werden, wie es bei normalen Leitplanken zum größten Teil der Fall ist. So kann sich das Fahrzeug an den Rollen entlangbewegen, anstatt abrupt gestoppt oder schwer beschädigt zu werden.

Auch ein Einsatz in Deutschland denkbar

Rollende Leitplanken sind in Südkorea bereits im Einsatz, insbesondere an Unfallschwerpunkten wie scharfen Kurven oder gefährlichen Abfahrten. Praktische Erfahrungen zeigen, dass sie die Verletzungsschwere bei Unfällen deutlich reduzieren können. Studien, die in technischen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, weisen ebenfalls darauf hin, dass rollende Leitplanken die Sicherheit im Straßenverkehr erheblich verbessern können. Verschiedene chinesische Unternehmen haben sich bereits auf die Produktion spezialisiert, sodass die Leitplanken theoretisch auch nach Deutschland importiert werden könnten.