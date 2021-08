Leitplanken sollen Autos davon abhalten, von der Straße abzukommen oder in den Gegenverkehr zu geraten. Doch ihre stabile und starre Bauweise sorgt auch dafür, dass eine Kollision oft mit großen Schäden am Fahrzeug und schweren Verletzungen der Fahrzeuginsassen einhergeht. Darüber haben sich Entwickler einer koreanischen Hoch- und Tiefbaufirma Gedanken gemacht und die Leitplanke neu erfunden. Wie ihre Entwicklung aussieht und funktioniert, zeigt das Video. Mehr zum Thema: Wohin mit dem besseren Reifenpaar?

