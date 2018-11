Neue Motoren bringen Ende 2018 frischen Wind in die Palette des Renault Talisman, der seit 2015 erhältlich ist. Das sind alle Informationen zur französischen Mittelklasse!

Die Franzosen statten ihre Mittelklasse-Limousine Renault Talisman ab Ende 2018 mit neuen Benzin- und Dieselmotoren aus. Die Aggregate besitzen allesamt eine umfangreiche Abgas-Nachbehandlung, die eine Einhaltung der aktuellen Euro-6d-Temp-Norm ermöglichen. Der komplett aus Aluminium gefertigte Turbobenziner TCe 225 EDC GPF generiert 225 PS und ist in anderen Ausbaustufen bereits in Mégane und Alpine A110 verbaut. Bei den Selbstzündern kommen ab sofort Zweiliter-Vierzylinder zum Einsatz, die die 1,6-Liter-Varianten ersetzen. Der kleinere Blue dCi 160 EDC kommt auf eine Leistung von 160 PS, der größere Blue dCi 200 EDC ist 200 PS stark. Alle neuen Motoren sind mit einem Sechsgang-Doppelkupplungs-Getriebe gekoppelt. An den bekannten Vorzügen des eleganten Franzosen ändert sich nichts. Dazu zählt ein großzügiges Raumangebot und modernste Technik. Viele Funktionen werden über einen großen Touchscreen in der Mittelkonsole gesteuert, der – günstig für die Anzeige der Navigationskarte – im Hochformat eingebaut ist. Als einer der wenigen Vertreter seiner Klasse gibt es den Renault Talisman sogar mit Allradlenkung. Mehr zum Thema: Das ist der Renault Espace

Renault Talisman (2015) bekommt neue Motoren