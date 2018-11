Reifenspuren in der Garage: Video

Reifenspuren in der Garage: Video Schadenersatz für Reifenspuren?

Wer sein Auto in der Garage parkt, stellt hin und wieder fest, dass der Gummiabrieb für Spuren auf dem Boden sorgt. Das musste auch ein Autofahrer aus dem Raum Hannover erfahren, der sein Auto mit neuen Reifen in der Garage abstellte und eine Abfärbung der blauen Markierungen feststellte. Daraufhin klagte er vor dem Amtsgericht Hannover (Az. 520 C 1372/15). Wie das Gericht die Sache beurteilte und, ob der Kläger recht bekam, erfährt man im Video.