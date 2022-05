Mit dem Ram TRX und dem Rivian R1T trifft die alte Verbrenner- auf die neue Elektroauto-Welt. Edmunds Cars stellt die beiden Pick-ups passenderweise auf einem ausgetrockneten See im Dragrace gegenüber: Der Rivian bringt 618 kW (840 PS) in das Duell ein, der Ram einen 711 PS (523 kW) starken 6,2-Liter-V8. Für den Standardsprint auf Tempo 100 km/h gibt Rivian 3,3 Sekunden an, Ram als Beschleunigungszeit auf 60 Meilen (96 km/h) 4,5 Sekunden. Nehmen die Werkszeiten den Ausgang des Dragraces vorweg? Auflösung im Video unten. Oben zeigen wir einen weiteren Vertreter der neuen, elektrischen Pick-up-Welt: den GMC Hummer EV. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Ram TRX/Rivian R1T im Edmunds Cars-Video

