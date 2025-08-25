Volkswagen Nutzfahrzeuge hat eine umfassende Rabattaktion gestartet. Die Preise für die Modelle Transporter (inklusive Caravelle und Multivan), Crafter, California sowie den elektrischen ID. Buzz Cargo sinken um bis zu 40 Prozent. Die Aktion umfasst sämtliche Antriebsarten – von Diesel über Benziner bis hin zu Elektrofahrzeugen. Zudem gelten die Rabatte neben Barkauf auch für Finanzierung und Leasing. Entscheidend für die Teilnahme ist, dass die Fahrzeuge bis zum 30. September 2025 bestellt und spätestens am 15. Dezember 2025 zugelassen werden.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der VW ID. BUZZ GTX (2024) im Video:

VW Nutzfahrzeuge senkt zeitweise die Preise um 40 Prozent

Rabatte dieser Größenordnung sind im Segment der leichten Nutzfahrzeuge äußerst ungewöhnlich. Möglich werden sie durch zusätzliche Händlerprämien, die über die regulären Margen hinausgehen. Da es sich in erster Linie um Lagerfahrzeuge handelt, ist die Auswahl begrenzt. Wer ein bestimmtes Modell oder eine spezielle Konfiguration im Blick hat, sollte daher zeitnah handeln.

Nützliches Zubehör rund ums Elektroauto:

​

Die Aktion richtet sich an ein breites Kundenspektrum. Für Gewerbetreibende und Flottenbetreiber:innen wird so der Fuhrparkaufbau erheblich günstiger. Aber auch Privatkund:innen, die auf der Suche nach einem Camper wie dem California oder einem elektrischen Nutzfahrzeug wie dem ID. Buzz Cargo sind, können von den hohen Preisreduzierungen profitieren.