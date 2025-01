Diese Autos fährt Donald Trump privat

Das Highlight seines Fuhrparks aber war das deutsche Amphicar 770. Regelmäßig erschreckte er seine unwissenden Beifahrer:innen zu Tode, indem er auf einen See zusteuerte und rief: "Die Bremsen funktionieren nicht! Das Auto hält nicht an! Wir weden untergehen!" Erst wenn sich das Auto auf dem Wasser stabilisierte, löste er den Streich lachend auf.

Weil die First Lady den abgerockten CJ-6 nicht mehr sehen konnte, besorgte der Präsident noch einen CJ-8 Scrambler von 1983. Was ihn jedoch nicht davon abhielt, den CJ-6 heimlich weiterzufahren. Gleichzeitig besaß Reagan auch noch einen Subaru Brat. Als Tester gab er der japanischen Marke regelmäßig Verbesserungsvorschläge für ihren Pick-up.

Eine seiner Lieblingsmarken ist zweifelsohne Rolls-Royce. So war Trump vor seiner ersten Amtszeit als Präsident häufig in einem 2014er Phantom unterwegs. Melania postete im selben Jahr ein Facebook-Video, bei dem Donald Trump selbst am Steuer der Luxuslimousine zu sehen ist.

Der SLR ist jedoch bei weitem nicht der einzige Wagen mit Stern in Trumps Garage: Er besitzt auch einen Mercedes S 600 in der Maybach-Ausführung von 2016, in dem er aber lieber auf der herrschaftlichen Rückbank reist.

Die Autos der US-Präsidenten sind große, schwarze Cadillac-Limousinen, klar. Doch was fahren Donald Trump, Joe Biden & Co. privat, wenn sie nicht gerade als Repräsentant ihres Landes unterwegs sind?

Auch unter den US-Präsidenten gibt und gab es immer wieder Autofreaks. Während sie sich im Dienst für ihr Land auf der Rückbank des schwarzen Cadillac chauffieren lassen, greifen Donald Trump, Joe Biden & Co. privat gerne selbst ans Steuer. Wir haben einen Blick in die Fuhrparks der Staatsmänner geworfen und ihre kuriosesten Autos zusammengestellt. Begonnen bei Lyndon B. Johnson, gefolgt von Ronald Reagan und George W. Bush, die besonders auf ihren Ranches auf spaßige Untersätze schworen oder schwören, bis hin zu Barack Obama, Joe Biden sowie dem im November 2024 wieder gewählten US-Präsidenten Donald Trump, die ganz andere automobile Geschichten erzählen können.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

News Cadillac "The Beast" One Das ist Trumps Dienstwagen

Der Lamborghini Diablo VT (1997) von Donald Trump im Video:

Privatautos der US-Präsidenten: Das fahren Donald Trump & Co.

Über die Jahrzehnte gesehen, ergibt sich daraus eine überraschende Mischung aus Pick-ups, Supersportwagen, Luxuslimousinen und sogar einem Amphibienauto. Welcher US-Präsident auf Druck von Ford das Auto wechselte, welcher US-Präsident einen Tesla Roadster besitzt und welcher US-Präsident heimlich für eine japanische Automarke testete, hat die AUTO ZEITUNG in der Bildergalerie zusammengestellt.