Hoher Sachschaden: Auf kuriose Art und Weise wird ein von Prior Design getunter Audi R8 vor einem Hotel in Monaco beschädigt.

Wenn die Angestellten von Luxus-Hotels die Fahrzeuge vermögender Gäste fahren, kommt es immer wieder zu kleinen oder großen Problemen. So mancher exotische Supersportler verlangt nach einer kundigen Hand, die enorme Motorleistung und die oft schlechte Übersichtlichkeit verlangen Geschick und Übnung. Dass es gerade in Städten wie Monaco immer wieder zu teuren Zwischenfällen kommt, überrascht daher kaum. Um genau solchem Ärger aus dem Weg zu gehen, hatte Prior Design ausdrücklich darum gebeten, dass der Audi R8 von Geschäftsführer Andreas Belzek nicht vom Hotel-Personal gefahren wird. Allerdings: Beim Hotel-de-Paris bestehen die Mitarbeiter darauf, dass die Gäste ihre Fahrzeuge nicht selbst parken dürfen. Doch kaum hatte sich der Angestellte des Nobelhotels auf die tiefen Sportsitze des von Prior Design aufwendig getunten Supersportlers begeben passierte, was passieren musste: Ein Bandscheiben-Vorfall machte es dem Mitarbeiter nicht nur unmöglich, das Auto zu fahren – auch an ein Verlassen des Tuning-Boliden war nicht zu denken.

Prior Design in Monaco: Kurioser Zwischenfall vor Hotel