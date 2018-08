... nach Machart von Liberty Walk und schwertartige Front- wie Heckspoiler. Auch die Seitenschweller schließen sich der scharfen Optik an. Den bösen Auftritt des Challenger SRT Hellcat rundet ein "Ducktail"-Abrisskantenspoiler in Schwarz ab.

Erotiksternchen Mareike Fox lässt ihre Karren vorzugsweise bei Prior Design aufmotzen. Und zwar nicht grundlos: Die Tuningschmiede hat den Dodge Challenger SRT Hellcat auf satte 900 PS aufgemotzt.

Ordentlich Dampf hat der Dodge Challenger SRT Hellcat schon von Haus aus. Prior Design hat auf die üblichen 717 PS aber nochmal 183 draufgelegt. Mit satten 900 PS loten die Profi-Tuner die Grenzen der Höllenkatze voll aus: Der V8 im Bug kriegt volle Mütze Luft vom Kompressor ab. 30.000 Liter in der Minute treffen auf 6,2 Liter Hubraum. Doch für den einen oder anderen PS-Fanatiker ist der Challenger SRT Hellcat optisch doch zu brav. So ging es ganz offensichtlich auch Erotiksternchen Mareike Fox, die gehörig Benzin im Blut hat. Sie ließ ihren Ami – wie auch schon ihren Nissan GT-R – bei der Tuningschmiede Prior Design aufmotzen. Erst kurz vor ihrer Fahrt zur Luxusmesse Top Marques Monaco 2016 (14. Bis 17. April) kamen die lackierten Teile des deftigen Prior-Maßanzugs an den Challenger. Wie auf den Bildern von Carspotter Tim Puchenberg zu sehen, erhielt der über 300 km/h schnelle Challenger SRT Hellcat angeschraubte Kotflügel nach Machart von Liberty Walk und schwertartige Front- wie Heckspoiler. Auch die Seitenschweller schließen sich der scharfen Optik an. Den bösen Auftritt des Challenger SRT Hellcat rundet ein "Ducktail"-Abrisskantenspoiler in Schwarz ab.

Dodge Challenger SRT Hellcat von Prior Design im Video:

Challenger SRT Hellcat in drei Sekunden auf 100

Sowieso ziert den gesamten Dodge Challenger SRT Hellcat das Motto "Rot – Schwarz", zum Beispiel bei den Spoilerschwertern und der Folierung an den Seiten. Aufgebrochen wird das Farbschma durch die goldenen Felgen, die sofort alle Blicke auf sich ziehen. Ob Mareike Fox die Tuner von Prior Design auch an den V8 ihres Challenger SRT Hellcat ließ, ist nicht überliefert. Aber wäre es angesichts der Wucht des Amis überhaupt nötig? Schließlich knallt der Challenger SRT Hellcat schon ab Werk in unter vier Sekunden auf Tempo 100 und bis jenseits der 300 Sachen. Auch beim Fahrwerk lässt der SRT Hellcat dank über 100 kaum Wünsche offen. So dürfte Auto-Nerd Mareike Fox mit ihrem Dodge Challenger SRT Hellcat entgültig rundum glücklich sein – dank fettem Prior-Design-Maßanzug.

