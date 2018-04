Wenn BMW keinen 1er M Hatchback baut, ist Tuning in Handarbeit gefragt. Sechs Monate benötigte Posma, um einen fünftürigen Kompaktsport-Traumwagen auf die Räder zu stellen.

Mit dem BMW 1er M Coupé haben die Münchner im Jahr 2011 einen Sportler in den Handel geschickt, der eine für Kompaktsportler ziemlich ungewöhnliche Technik bietet. Während die meisten anderen Autos der Kompaktklasse mit quer montierten Motoren, Front- oder Allradantrieb und einer kopflastigen Gewichtsverteilung an den Start gehen, schwimmt der Top-1er gegen den Strom und hält dabei stolz die BMW Markenideale hoch: Im Motorraum arbeitet ein längs verbauter Reihensechszylinder, angetrieben werden die Hinterräder und das Gewicht verteilt sich zu gleichen Teilen zwischen Vorder- und Hinterachse. Doch für den praktischeren Fünftürer wurde die schärfste Variante der 1er-Reihe nie angeboten, hier war beim nicht ganz so radikalen BMW 130i Schluss mit lustig – was schnell die Tuning-Szene auf den Plan gerufen und dafür gesorgt hat, dass so manches aufwändige Projekt die dringend gewünschte Technik in den Fünftürer transplantiert und somit den in München nie beschlossenen BMW 1er M Hatch realisiert hat.

Posma bringt M-Power in den BMW 1er Hatchback