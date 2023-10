Eine Sammlung der Superlative wird aufgelöst: RM Sotheby's versteigert mit der White Collection 56 hochkarätige Porsche, beinahe allesamt in Weiß. Alle Details zur Ausnahme-Auktion!

Spannende und bedeutende Automobile finden sich regelmäßig unterm Hammer, doch ganze Sammlungen gehören zur Ausnahme des Auktions-Alltags – besonders eine so penibel sortierte wie die White Collection, auktioniert von RM Sotheby's. Der Name ist Programm, denn das Angebot umfasst 54 Porsche-Sportwagen, die fast ausschließlich Weiß lackiert sind. Einzige Ausnahme bildet ein rotes 1953er Porsche 356 Urmodell, das umgerechnet auf 260.000 bis 355.000 Euro geschätzt wird. Mit dieser Summe spielt der 911-Vorgänger allerdings nur im preislichen Mittelfeld. Den Höhepunkt der Sammlung dürfte ein 2015er Porsche 918 Spyder mit Weissach-Paket bilden, der umgerechnet 2,4 bis 2,8 Millionen Euro bringen soll. Der Hypersportwagen hat noch keine 20 km auf dem Tacho und erhielt bei der Porsche Exclusive Manufaktur unter anderem einen Innenraum in Yachtblau. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Porsche 718 Spyder RS (2023) im Fahrbericht (Video):

Auktion der White Collection: Einzigartige Porsche Sammlung

Ebenfalls siebenstellig schätzt Auktionator RM Sotheby's einen 93er 911 Carrera RSR 3.8, einen 97er 911 GT2, einen 94er 911 Turbo S Flatnose und zwei 911 Carrera RS 2.7 in Lightweight sowie Touring-Ausführung. Am anderen Ende der Preisskala warten ein 924 von 1977 und ein 944 S2 Cabriolet von 1990 für umgerechnet 38.000 bis 57.000 Euro sowie zwei rote Porsche-Traktoren für – ebenfalls umgerechnet – etwa 47.000 bis 71.000 Euro. Auf ähnlichem Niveau dürfte sich der automobile "Beifang" der White Collection, nämlich drei Hotrods, ein Buggy und ein Kleinschnittger F-125 Roadster, bewegen. Neben den 63 Fahrzeugen suchen auch etwa 500 Porsche-Artikel wie Klamotten, Plakate und Broschüren neue Besitzer:innen. Die Auktion soll am 1. und 2. Dezember 2023 in den ebenfalls weiß lackierten Hallen der White Collection in Houston, Texas (USA), stattfinden. Den noch aktuellen Besitzer, der die Sammlung in mehr als zehn Jahren zusammengestellt hat, nennt RM Sotheby's nicht.