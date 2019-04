Der Porsche 911 Speedster zählt zu den Highlights der New York Autoshow 2019 (19. bis 29. April). Der auf 1948 Stück limitierte Zweisitzer auf Basis des 991 knüpft an die langjährige "Speedster-Tradition" im Hause Porsche an und gleicht der Studie, die der Sportwagenbauer zum seinem 70-jährigen Jubiläum präsentierte. Mit welchen Details das Sondermodell glänzt, zeigt das Video! Mehr zum Thema: Alle Neuheiten der New York Autoshow 2019

