Mit dem Porsche Mission R zeigen die Zuffenhausener:innen auf der IAA Mobility 2021 in München (7. bis 12. September) und in einem ersten Video den elektrischen Rennwagen der Zukunft. Zwei E-Motoren verhelfen dem Concept Car zu einer Qualifying-Leistung von 800 kW (1088 PS), im Renn-Modus sollen konstant 500 kW (680 PS) zur Verfügung stehen. Leistungsverlust bei der Batterie aufgrund thermischer Veränderungen? Kein Thema, sagt Porsche. 100 km/h sollen in 2,5 Sekunden erreicht sein, in der Spitze rennt der Bolide mehr als 300 km/h. Der Akku setzt auf 900-Volt-Technologie – 15 Minuten reichen, um die 80 kWh fassende Energiequelle mit bis zu 340 kW Ladeleistung auf 80 Prozent Ladestatus zu bringen. Eine Sicherheitsstruktur aus Kohlefaser-Verbundwerkstoff schützt den:die Fahrer:in und drückt zusätzlich das Gewicht des nur 4,33 Meter langen Renners. Wer sich die Dynamik des Porsche Mission R (2021) nicht vorstellen kann, sollte sich das Video anschauen, in dem der Elektro-Renner seinen Einstand gibt. In nicht allzu ferner Zukunft könnte sich der Mission R zum Elektro-Rennwagen für den Kundensport entwickeln. Mehr zum Thema: Der Porsche 911 GT3 im Tracktest

Elektroauto Porsche Taycan (2019): Preis, Turbo S, Elektro Der Taycan wird bunter

!--endfragment-->!--startfragment-->