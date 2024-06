Gebraucht-Elfer mit Top-Mängelstatistik

Der Porsche 911 gilt weltweit als die deutsche Sportwagen-Legende schlechthin: Er ist dynamisch, durchaus alltagstauglich und selbst im Alter noch höchst zuverlässig – aber auch gebraucht sehr teuer. Unser Ratgeber zum Kauf!

Positiv Extrem dynamisch, starke Motoren, tolle Bremsen, solide Negativ Teuer, hohe Unterhaltskosten, enger Fond, kleiner Kofferraum

Die Sportwagen-Ikone Porsche 911, mittlerweile in der achten Generation auf dem Markt, hat in fast sieben Jahrzehnten auf der ganzen Welt eine enorme Fanbasis aufgebaut. Das stets konsequent weiterentwickelte, ikonische Design, immer neue Modelle und Varianten sowie die herausragende Sportlichkeit, die volle Alltagstauglichkeit und die Top-Zuverlässigkeit (siehe Mängelstatistik in Bild 7) festigen den Mythos. Deshalb ist der Elfer auch als Gebrauchter sehr gefragt. Käufer:innen müssen und sollten tief in die Tasche greifen. Vorsicht vor vermeintlichen Schnäppchen: Ebenso kostspielig wie der Porsche 911 selbst sind Ersatzteile, Reparaturen und Unterhalt. Eine komplette, kompetente Servicehistorie sollte beim Gebrauchtkauf den Ausschlag geben.

Porsche 911 gebraucht kaufen: Ratgeber

Ab dem Facelift 2015 gibt es im gebrauchten Porsche 911 Carrera neue Sechszylinder-Boxer mit Biturbo-Aufladung. Bei der folgenden, 2019 eingeführten Baureihe 992 stehen viele Hubraum- und Leistungsstufen von 385 bis 650 PS (283 bis 478 kW) zur Verfügung. Bereits die Basisvariante des Carrera befriedigt gehobene sportliche Ansprüche. Neben Heckantrieb sind die meisten Modelle auch mit Allradantrieb erhältlich. Bei fast allen 911 (Baureihe 992) ist das tadellose Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) serienmäßig. Ab den S-Varianten gibt es auf Wunsch ein Siebengang-Handschaltgetriebe, das nur beim Sport Classic 3.8 in Serie installiert ist. Neben Carrera Cou­pé und Cabrio und 911 Turbo Cou­pé und Cabrio (580 PS/427 kW) ist der Typ 992 seit 2020 auch wieder als Targa verfügbar. Sein Dach-Mittelteil verschwindet auf Knopfdruck un­ter der Glaskuppel im Heck.

Die niedrig montierten Sportsitze des 911 sind bequem, hinten fällt der Platz sehr knapp aus. Dank meist gu­ter Pflege und solider Verarbei­tung können Porsche 911-Modelle auch im Alter noch top aussehen. Gebrauchte überzeugen in der Re­gel mit reichhaltiger Ausstattung. Die sportlichen Re­serven sorgen für ein ausgespro­chen sicheres Fahrverhalten, un­terstützt von kräftig zupackenden Bremsen. Für Sicherheit und Kom­fort sollte man einen 911 mit Ab­standsregeltempomaten und wei­teren Assistenten wählen. Fahrwerksseitig fährt sich der 911er sportlich-dynamisch, dennoch bietet er genügend Restkomfort für die Langstrecke. Die ab dem GTS verfügbare Allradlenkung verrin­gert den Wendekreis und verbes­sert Agilität und Fahrstabilität.