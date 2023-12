Das sogenannte "PIT-Manöver" (engl. precision immobilization technique; auch: push-it-tough) ist eine Technik der US-Polizei, um ein auf der Flucht befindliches Auto gezielt zum Stehen zu bringen. Dabei positioniert sich das Verfolgerauto mit den Vorderrädern neben dem Fluchtfahrzeug etwa auf Höhe seiner Hinterachse. Durch ein scharfes Einlenken in das Zielfahrzeug bringt man ebenjenes ins Schleudern, beziehungsweise zwingt es zur Rotation und Flüchtige können somit ihre Fahrt nicht fortsetzen. Das Manöver soll laut US-Polizei ausdrücklich nicht bei höheren Geschwindigkeiten durchgeführt werden, da sich das ausbrechende Fahrzeug sonst leicht überschlagen oder unkontrolliert in den Gegenverkehr geraten kann. Unfälle mit Verletzten oder mit Todesfolge sind dann keine Seltenheit. Daher sollte die Person am Steuer des Polizeiautos ein PIT-Manöver immer mit Bedacht und nur im äußersten Notfall durchführen. Wie sowas aussehen kann, zeigt das Video unten. Apropos Polizei: Im Video oben erklären wir, warum die Polizeiautos so aussehen, wie sie aussehen. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Ein sauber durchgeführtes PIT-Manöver im Arizona-News-Video: