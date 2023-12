Um nachhaltiger und schneller neue Reifen entwickeln zu können, hat Pirelli einen Fahrsimulator im virtuellen Entwicklungszentrum installiert. Dabei spielt auch KI eine Rolle.

Reifenhersteller Pirelli hat einen Fahrsimulator in seinem virtuellen Entwicklungszentrum eröffnet, mit dem die Produkte künftig digital entwickelt und getestet werden können. Mit dem Virtual Development Center (VDC) soll nicht nur die Entwicklungszeit für Reifen verkürzt, sondern auch weniger Prototypen benötigt werden, was eine nachhaltigere Produktion ermöglicht. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

An welche Achse gehört der bessere Reifen (Video):

Mit KI Entwicklungszeit reduzieren

Der neue statische Fahrsimulator, der sich am Standort im hessischen Breuberg befindet, ist Bestandteil des virtuellen Reifenentwicklungsprozesses und soll, verglichen mit den herkömmlichen Methoden, präzisere Ergebnisse liefern. "In unserem VDC können wir Reifen für Automobile entwickeln, die es in der Realität noch gar nicht gibt, sondern die uns die Automobilhersteller als digitale Modelle zur Verfügung stellen", so Thomas Michel, Chief Technical Officer (CTO) bei Pirelli Deutschland. Um die Entwicklung virtueller Reifenmodelle zu beschleunigen, spielen Künstliche Intelligenz sowie neuronale Netze nun bei der Reifenentwicklung eine größere Rolle.