Eckdaten Bauzeitraum 2010 bis 2015 Aufbauarten Coupé Türen 2 Abmessungen (L/B/H) 4287/1845/1362 Leergewicht 1280-1486 kg Leistung 156 bis 270 PS Antriebsarten Vorderrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 5 und 6 Grundpreis ab 42.100 Euro

Mit dem Peugeot RCZ-R (2013) präsentiert der französische Autobauer das stärkste Serienauto der Firmengeschichte. Das Sport-Coupé leistet 270 PS und soll in unter sechs Sekunden Tempo 100 erreichen. Alles zu Preis und Motor!

Als stärkstes Serienauto der Firmengeschichte rollt der Peugeot RCZ-R (2013) zum Preis ab 42.100 Euro auf den Markt. Wenn man Sébastien Loeb fragt, ob dessen Peugeot zu wenig Leistung hat, wird dieser nur milde lächeln. Fast 900 PS bringt sein Peugeot 208 T16 auf die Straße - allerdings nur beim Hill-Climb auf den Pikes Peak. Bei den Serienautos sah es beim PS-Vergleich im Auto-Quartett bislang für Peugeot eher mau aus. Sicher, mit dem RCZ hatte man ein schickes Sport-Coupé im Programm, doch das Top-Modell kam mit nur 200 PS - bis jetzt. Denn nun lassen die Entwickler ihren Löwen brüllen und zeigen auf dem Goodwood Festival Of Speed 2013 in England eine neue Sport-Version, den Peugeot RCZ-R (2013). Optisch mit neuer Frontschürze und zehn Millimeter Tieferlegung verschärft, finden sich die größten Änderungen aber im Motorraum.

