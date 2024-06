Mit dem Peugeot e-Traveller (2020) elektrisiert der Autobauer seinen großen Van. Er kommt mit vier verschiedenen Ausstattungen und mit bis zu 322 Kilometer Reichweite. Das ist der Preis des Elektro-Vans.

Auch der große Van ist im Elektro-Zeitalter angekommen: Der Peugeot e-Traveller (2020) bietet zu einem Preis ab 51.440 Euro (Stand: Februar 2021) viel Raum für Elektroauto-Fahrer:innen und solche, die es werden wollen. Dabei zielen die Franzosen:Französinnen sowohl auf Familien wie auf Gewerbetreibende. Die Variante "Shuttle" richtet sich mit optionalen Extras wie Drei-Zonen-Klimaanlage, kontaktlos öffnenden Schiebetüren und Ledersitzen an Taxiunternehmen und Shuttle-Services. "Combispace" ist auf Urlaubsreisen zugeschnitten und erlaubt eine hohe Variabilität. Beide bietet Peugeot auch in einer Langversion mit 5,30 Metern Länge statt 4,95 Metern an. Da die Batterien unter dem Fahrzeugboden angebracht sind, bietet der e-Traveller genauso viel Platz im Innenraum wie sein Verbrenner-Bruder. In Zahlen bedeutet das: 1385 Liter Ladekapazität bei neun Insassen in der Langversion. Sitzen nur zwei Passagiere im Auto, vergrößert sich das Ladevolumen auf 4554 Liter. Dazu gibt's noch weitere, teilweise verschließbare Fächer, die 74 Liter Stauraum bieten. Die Zuladung für den Peugeot beträgt 965 Kilogramm. Um einfach an Gepäckstücke oder Zubehör zu gelangen, lässt sich die Rückscheibe des Peugeot e-Traveller (2020) separat öffnen. Mehr zum Thema: Der Peugeot e-Traveller im Fahrbericht

Neuheiten Peugeot Traveller (2016): Camper & Innenraum Peugeot streicht beim Traveller die Verbrenner

Der Peugeot 2008 im Video:

Preis des Peugeot e-Traveller (2020)